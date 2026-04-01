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萬坪都更潮+音圖　高資產客瞄準大安站

▲▼台北,大安,富邦建設,捷運,富邦富藝居,大安森林公園,信義計畫區。（圖／業者提供）

▲大安信義軸線生活圈。

圖、文／富邦建設提供

台北市大安區捷運核心地段正迎來史上最強都更潮！捷運大安站在「瑞安信義」、「吉美大安花園」及「全坤御大安」相繼落成、完銷後，區內最新登場破千坪基地都更案「富邦富藝居」的周邊有兩大千坪案與目前「信維市場」外牆高掛整合進度達9成的海報，「信維郵局」頂級商辦也架起圍籬動工興建，未來尚有三四塊基地規模在三百至五百多坪的都更案將陸續浮出水面，合計逾三千坪的精華地塊蓄勢待發。

▲▼台北,大安,富邦建設,捷運,富邦富藝居,大安森林公園,信義計畫區。（圖／業者提供）

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此外，結合臺北音樂廳與圖書總館，佔地約2.24公頃的音圖中心，也預計將於2030年底完工，距離「富邦富藝居」步行即可到達，是繼大巨蛋後北市蛋黃區最被期待的城市地標級公共建設。都更潮與在成屋創價、音圖中心紅利加持，與未來新案一案接一案堆疊行情的強勁力道下，預期將帶動房價呈現階梯式走揚，「富邦富藝居」銷售開跑搶下大安區都更潮頭香，高端資產族進場態度積極。在房市蛋白蛋黃價量走向強者越強、弱者消風的K型化趨勢發展下，房市業者指出高端客「挑建商品牌」、「限定高級地段」、「選大基地」３大關鍵齊聚才出手，也讓有富邦建設品牌光環、大安站、四面臨路1023坪大基地的「富邦富藝居」吸引大安區在地隱富族群加碼持股大安區外，連北市金融業高層、貿易商老闆甚至來自內科、竹科的科技業買家，也看好大安站站上十年榮景起漲點，搶先布局未來都更利多帶來的資產增值紅利。

▲▼台北,大安,富邦建設,捷運,富邦富藝居,大安森林公園,信義計畫區。（圖／業者提供）

在大安站周邊由前合庫宿舍都更改建的「富邦富藝居」一站大安森林公園城市綠肺，二站信義計畫區，也是復興南路東區精品百貨商圈與台大學區的中心點，並接棒前一站忠孝復興站「富邦藝庭」北市最有價值精品住宅的氣勢。

「富邦富藝居」以19～45坪、1~～房戶戶配車位的高規格中小坪數，切入當前北市主流，兩房含車位總價5500萬起、三房含車位總價9000萬起，滿足高端菁英的多元資產配置需求。值得一提的是，鎖定大安區預約賞屋的買家，愛車動輒是4米7到5米多的車長，或近2米高的頂級越野，在大安區新案價格全面往高單價靠攏的時代，高端買家難以接受小基地倉儲車位，或被限定中大坪數戶別才能購買車位。「富藝居」大基地戶戶可配置平面車位，意外讓買家在大安區看房子的痛點瞬間變賣點，成為吸引高端客心動出手的魅力。

▲▼台北,大安,富邦建設,捷運,富邦富藝居,大安森林公園,信義計畫區。（圖／業者提供）

▲富邦富藝居3D外觀示意圖。

▲▼台北,大安,富邦建設,捷運,富邦富藝居,大安森林公園,信義計畫區。（圖／業者提供）

關鍵字：台北大安富邦建設捷運富邦富藝居大安森林公園信義計畫區

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