地產大亨自曝兒時「一年被車撞3次」　信義區鍍金地蓋廟謝媽祖

▲許多建設公司大老闆都有信仰，也十分虔誠，甚至砸大錢興建廟宇。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

許多建設公司大老闆都有信仰，也十分虔誠，甚至砸大錢興建廟宇。雙北地區最著名的就是「賀聖宮」、「聖興天后宮」，推手分別為麗寶集團總裁吳寶田、新潤建設總裁黃文辰。

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新北五股洲子洋重劃區新五路三段交叉路口，一塊寸土寸金的500坪土地上，佇立一棟8層宏偉宮廟，相當霸氣。這座宮廟「賀聖宮」主要供奉奉玄天上帝，由吳寶田及董娘王美雲耗費10年、斥資20億元興建，並由王美雲擔任宮主。

據報導，王美雲常因託夢，感應玄天上帝的指引，甚至和先生吳寶田靠著信仰的力量，一次次度過集團事業難關，遂成為虔誠信徒。

王美雲曾公開表示：「竭誠服務帝爺公（玄天上帝），全心全力把『賀聖宮』當作一家公司來經營，每日幾乎都工作到晚間11時才下班，一切都是為了要把帝爺公做到亮起來。」

麗寶集團二代、名軒開發董事長吳泓瑩分享，家中對帝爺公（玄天上帝）的信仰是從上到下，提到該神明神蹟，過去在某場活動中，原先下了一場大雨，心想可能活動要泡湯了，所幸在活動開始時突然雨停，她才想到可能是活動前有先拜過帝爺公，受到神明保佑所賜。

▲麗寶集團董事長夫人王美雲（左四）信奉帝爺公（玄天上帝），相當虔誠。（圖／ET資料照）

另外，新潤建設總裁黃文辰信奉媽祖，在2019年獲得媽祖指示，在南港忠孝東路六段籌建起「臺北聖興天后宮」。2020年舉行揭匾儀式，黃自曝：「小時候我一年被車撞3次，後來媽媽帶我去蘆洲的『湧蓮寺』拜拜，說也奇怪，就沒有再被車撞了，自此與媽祖結下不解之緣。」

不過，忠孝東路六段只租地3年，期限到期後，「臺北聖興天后宮」於2022年移駕到信義區永吉路、基隆路，這塊土地鍍金，是黃文辰以15.4億元、每坪約505.5萬元買下，由於在台北市要找適合興建宮廟的土地不易，只好暫時先移至自家土地上，後續會再找尋適合的土地遷移。

▲新潤機構董事長黃文辰（右）透露自幼便開始信奉媽祖。（圖／記者湯興漢攝）

這塊精華之後變身為新潤與達永建設的合建案「吉祥・如藝」，「臺北聖興天后宮」也正式更名為「聖興天后宮」，於2025年移駕到桃園民光東路81號1樓，也就是原先的新光三越2館，該址產權為新潤所有。

黃文辰表示，不論是目前台北聖興天后宮的位置、面向，乃至於宮內所供俸的媽祖金身，都是經過擲筊決定，絕不馬虎。

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