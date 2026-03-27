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驚見招租海！逢甲「10年慘跌570萬人次」　業者抱團自救

▲▼ 逢甲夜市2026 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲逢甲在地餐飲品牌發起「救逢甲」10日行動，布條掛上引發討論。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

曾被視為全台最強夜市的逢甲商圈，觀光客擠滿街景盛況不再，逛街人潮早已出現「雪崩式」下滑，實地走一遭，從福星路、文華路、逢甲路一帶，隨處可見不少店面掛「招租」布條，空租期動輒3個月以上，連業者都自行抱團自救辦活動。

《地產詹哥老實說》EP302／房市軟著陸　解密央行2026「微調」劇本：誰是最後一根稻草？

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根據最新統計，2025年逢甲商圈預估人潮落在750萬人次，2024年逢甲商圈全年人流約770萬人次，相比10年前，2014年巔峰情況的1320萬人次相比，呈現雪崩式下滑，盛況當時逢甲夜市不僅是台中的流量王者，更長期蟬聯「全台最受歡迎夜市」冠軍，年度總人次遠超士林夜市等對手。

▲▼ 逢甲夜市2026 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲經濟產值曾經年收109億台幣的逢甲，如今到處都是招租布條，據悉，逢甲商圈空租情況嚴重。（圖／記者陳筱惠攝）

但經濟產值曾經年收109億台幣的逢甲，如今到處都是招租布條，據悉，逢甲商圈空租情況嚴重，過去認為是租金不斷推高，查看網路平台，即便現在當地部分店面月租開價，甚至突破30萬元，在地不具名房仲說，一部分房東還活在過去的榮景，地點好「撐一下過去就好了」，但當商家陸續撤出、商圈死氣沉沉，即便不降租、資產價值也正在縮水，呈現「外強中乾」的衰敗進行式。

面對高租金方面，台中市逢甲商店街管理委員會主委王朝藝則說：「其實，近1年有不少房東願意調降租金，租金行情與過去相比已出現明顯修正，以前最低月租10萬元的透天店面，現在降到5萬元左右，等於少了一半以上。」，並非大家普遍認為的高租金，但空租率仍是很高。

▲▼ 逢甲夜市2026 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中市逢甲商店街管理委員會主委王朝藝直言：「陸客不來」、「市府不重視」成為逢甲空城化的推手。（圖／記者陳筱惠攝）

然而逢甲「空城化」還有其他因素造成，王朝藝直言是：「陸客不來」、「市府不重視」，他進一步補充，逢甲陸客來台人數減少，加上周邊其他水湳、崇德、七期等商圈崛起，人潮明顯被分散，且「哪裡有活動，人就往哪裡走」，逢甲連過年沒有活動，若商圈要復甦不能只靠民間業者單打獨鬥，很需要政府資源與政策支持。

現在，為挽救人氣，逢甲在地餐飲品牌「冒香香冒菜鍋逢甲店」與「憨哥倆炸串」共同發起「救逢甲」10日行動，只要憑「逢甲商圈任一店家當日消費發票」，即可進店兌換免費餐點，每日限量100份，送完為止，期望吸引民眾走入商圈、增加停留與消費意願。

冒香香總經理林咏震說：「逢甲面對近年環境變化，商圈經營日益不易，希望透過此次『救逢甲』行動，拋磚引玉，讓更多業者與消費者重新關注逢甲，鼓勵消費者在不同店家之間流動，不僅自救，也希望能夠形成正向循環。」

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