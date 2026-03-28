本來不信神！他砸2.5億蓋廟　6天兩度出「立茭」在地稱奇

記者張雅雲／高雄報導

道教文化淵遠流傳，台灣不少大老闆都是信徒，像是高雄吉隆建設董事長方吉雄出身天波府七顯寶寺家族，至今仍是該廟主委。郡都建設董事長唐承則投入興建「真武天尊廟」，從原本無神論者，到親自籌建宮廟當主委，該廟曾在短短6天內連續2次立茭，在地人嘖嘖稱奇。

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▲郡都建設董事長唐承投入興建真武天尊廟，從原本無神論者，到親自籌建宮廟當主委。（圖／記者張雅雲攝）

吉隆建設董事長方吉雄出身天波府七顯寶寺家族，該廟最早1947年在台南市安定區海寮地區開基，1987年遷至仁武，1993年正式安奉於現址，方吉雄與廟方淵源深厚，不但出錢協助蓋廟，至今仍是該廟主委，連迎神樓上方匾額還刻有「主任委員方吉雄敬」。

他40歲創業後歷經多次房市循環。他形容自己「一路都有神明照看」，無論購地、標地，甚至挑選代銷公司，都需擲筊確認，若未獲同意便重來。

▲吉隆建設董事長方吉雄至今仍是「天波府七顯寶寺」主委，上方匾額還刻有「主任委員方吉雄敬」。（圖／記者張雅雲攝）

而在高雄頗具知名度的郡都建設，唐承除了董座，另外身分則是天德濟善關懷協會理事長及真武天尊廟主委，他坦言原本是無神論者，起初並沒有特定宗教信仰，直到因參與公益與宮廟事務，開始接觸相關文化，才逐漸產生轉變，更親自擔任主委。

5~6年前他開始萌生建廟與成立慈善基金會的念頭，他向每一尊神明透露想要建廟的想法，然後擲茭恭請神明，當時每一尊神明都給出7個聖筊，最後到台南開基玉皇宮時，真武天尊廟的廟名也獲得聖示確認。

▲真武天尊廟曾在短短6天內，由不同人連續擲出2次立茭，預計今年底、明年初可完工。（圖／真武天尊廟提供）

最終，該廟主奉真武天尊、天上聖母、關聖帝君、玄天上帝月老星君、註生娘娘、文昌帝君、天官武財神以及多位神尊，而籌建過程中，曾在短短6天內，由不同人連續擲出2次立茭，不少在地人都嘖嘖稱奇。

唐承坦言，他確實感受到一種難以形容的感應與庇佑，為了建廟，他光土地就斥資約1.5億元，興建經費約1億元，新廟預計最快今年底、明年初可完工。

同時成立的天德濟善協會，則以教育提攜、救助貓狗、社區服務、弱勢孩童、關懷長輩等5大公益面向為主，幾乎每月都會進行慈善公益活動，3月也捐贈台灣流浪動物永續發展協會，持續把信仰力量轉化為實際公益行動。

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