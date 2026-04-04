育兒vs.養房？　六都兒童占比最高區「善化、沙鹿成黑馬」

▲房仲集團統計六都各行政區0~12歲兒童人口占比，結果顯示，台南市善化區以13.4%居冠。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「育兒還是養房？」是網友熱議的焦點之一。房仲集團統計六都各行政區0~12歲兒童人口占比，結果顯示，台南市善化區以13.4%居冠，台北市中正區、台中市沙鹿區則同以12.8%，並列第2名。

《地產詹哥老實說》EP302／房市軟著陸 解密央行2026「微調」劇本：誰是最後一根稻草？

[廣告]請繼續往下閱讀...

永慶房產集團統計六都各行政區0至12歲兒童人口占比，占比最高行政區前3名分別為台南市善化區13.4%、平均單價28.7萬元，台北市中正區12.8%、平均單價104.6萬元，台中市沙鹿區12.8%、平均單價28萬元。

拿下六都第一的善化區，近年幾乎已成南科家庭移居熱區。永慶不動產台南南科陽光加盟店長胡嘉益表示，善化區購屋需求有超過8成與南科相關，隨著園區持續擴廠、廠商進駐，穩定就業機會帶動大量年輕工程師與家庭移入，也讓區域人口結構持續年輕化。尤其蓮潭里因吸納不少科技新貴，成為高收入、高生育率的代表里。

胡嘉益指出，善化LM特區屬於目前最靠近南科的精華重劃區之一，平均單價約35~42萬元，若對照此次統計的區域平均單價28.7萬元，仍可看出整體善化房價相較北市學區宅仍屬親民，也因此成為雙薪科技家庭購屋熱區。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，次高的中正區擁有多所滿額明星學校，在少子化趨勢下，學區設籍需求不但沒有消失，反而讓家長提早布局，即便中正區平均單價高達104.6萬元，仍持續吸引重視教育資源的家庭進場。

有巢氏房屋沙鹿中山全筑加盟店經理楊崇佑表示，從沙鹿開車至中科約20分鐘，和西屯區相比差距不算大，但房價每坪平均可便宜5~10萬元，讓沙鹿成為育兒家庭詢問度持續升高的區域之一。

▲六都0~12歲人口占比最高行政區及近一年房市概況。資料來源：實價登錄資料；永慶房產集團彙整。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

《地產詹哥老實說》EP302／房市軟著陸 解密央行2026「微調」劇本：誰是最後一根稻草？