金門大學「以買代租」夯　在地房仲揭3大熱門物件

▲金門房市買盤包括軍公教、金門大學家長、台商及退休族群，剛性需求穩定。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／綜合報導

金門房市買盤包括軍公教、金門大學家長、台商及退休族群，剛性需求穩定，在地房仲表示，金門房市熱區的房價並無修正。此外，針對金門大學周圍，他也特別介紹了3大常見的產品，指名度高。

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東森房屋金門加盟店經理楊忠馨表示：「金門房市買盤包括軍公教、金門大學家長，此外台商看中小三通地利之便，退休族看中金門優渥的社福獎助，也是主要的買盤之一，整體而言剛性需求穩健。」

楊忠馨觀察：「這1~2年房市大環境不佳，但由於金門土地稀缺、營建成本高，使得金門房價具有僵固性，成交行情並無下跌，相當穩定。」

行情方面，楊忠馨指出：「以最核心的金城鎮行政中心商圈來說，新案高樓層最高已突破4字頭，此外金寧鄉大學城一帶，緊鄰金大，學生多、出租熱絡，受惠金門大橋通車潛力大，指名度也相當高，新案單價逼近3字頭。」

談到金門大學，楊忠馨表示：「該校招生相當穩定，學生量體不小，許多家長都希望以買代租，省去小朋友4年的租金，同時又能分租給同學，小朋友畢業後可以繼續收租或轉手，進可攻退可守。」

▲金門大學招生相當穩定，學生量體不小，許多家長都希望以買代租。（圖／東森房屋提供）

楊忠馨介紹，金門大學周圍主要有3種產品。首先是集村農舍，屋齡大多10~15年，以一整棟為單位，常見的配置為1樓公共空間+1雅房，2~3樓則共有約4間套房，一棟價格落在1600~1800萬元，購入後自用並分租給其他好同學。

第二是自然村建地，大多是電梯華廈、一層2戶的配置，每戶設定在3房，同樣是購入後分租給好同學。這種物件，新案單價約30萬元，中古屋則約25~26萬元，每月租金約1.5~1.6萬元。

第三就是以套房為單位的產品，由於坪數小、總價低，總價區間在300~400萬元左右，每間套房月租行情約5000~7000元。

整體而言，楊忠馨指出：「金門大學周圍3大產品的空置率低，且房價、租金價碼維持得相當穩定，因此建議若小孩在金大唸書，買房確實是的高CP值的選擇。」

▲楊忠馨建議，若小孩在金大唸書，買房確實是的高CP值的選擇。（圖／東森房屋提供）

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