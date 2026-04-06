垃圾回收只開5小時！住戶「丟不了垃圾」　北市試辦延長時間

▲北市府已同意於廣慈社宅試辦「社宅垃圾回收時間」延長開放時間至晚間11時。（圖／翻攝自Google Maps）



記者董美琪／綜合報導

台北市社會住宅垃圾回收室開放時段，引發關注。國民黨台北市議員詹為元指出，有住戶反映，下班返家欲丟垃圾時，回收室已關閉，影響日常生活。經查，多數社宅目前垃圾回收室每日僅開放約5小時，分為早、中、晚時段，造成部分住戶不便。台北市住宅及都市更新中心表示，正研擬依住戶的作息，彈性調整相關措施。

詹為元表示，市府過去以維持環境整潔、避免非住戶棄置垃圾及增加管理成本為由，未同意延長開放時間。但他認為，可透過門禁管制及監視設備改善相關問題，不應因顧慮而維持現狀。

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在多次協調後，台北市政府已同意於廣慈社宅試辦延長開放時間至晚間11時。試辦結果顯示，整體運作仍在可負荷範圍內。詹為元認為，延長開放雖屬生活細節，卻有助提升居住品質，應逐步推廣至其他社宅。

北市住都中心表示，現行各社宅垃圾回收室開放時段已載明於住戶手冊，並考量不同住戶作息需求。廣慈社宅1至3區已試辦延長開放，期間運作順暢。

住都中心指出，未來將優先在具備門禁與監視設備的社宅推動延長措施，其他社宅則依設備條件及管理量能逐步評估。現行每日開放5小時的制度，是綜合使用需求、管理能力及環境維護等因素所訂定。

住都中心補充，過去延長開放期間，部分時段曾影響垃圾分類品質與環境整潔，因此調整為分時段開放。未來仍將依住戶生活型態，持續研議更具彈性的調整方案。