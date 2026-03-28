沖繩明年2月將收住宿稅！日旅網紅：按「人頭計算」每人每晚加收2%

▲沖繩將於2027年實施住宿稅制度。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

日本沖繩是許多台灣民眾喜愛的旅遊目的地，不少人幾乎每年都會前往。不過，日本旅遊部落客Mura桑指出，沖繩預計於2027年2月1日開始收取「住宿稅」，並且是看「人頭數」計算，每人約要多支付房價的2%，最高不超過2000日圓（約台幣400元）。

日本旅遊部落客Mura桑今（28）日在臉書發文說明，沖繩預計從2027年2月1日起實施收取住宿稅，該制度採「人頭計費」，每人每晚需額外支付房價的2%，每人最高不超過2000日圓。Mura桑指出，許多人以為一家人同住一間房只會計算一次，但實際上是依照入住人數計算，小孩也可能需要計算；也就是說，若4個人入住同一房間，4人都需各自負擔2%住宿稅，費用會隨人數增加而提高。

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Mura桑表示，目前當局仍在最終調整階段，因此像「未就學兒童」或「修學旅行團」有機會可以免稅，最終規定仍待官方公布。此外，Mura桑提醒，沖繩的住宿稅是「比例制（2%）」，意味著入住價格越高的飯店，需負擔的稅額也會越高。目前日本多地已陸續調整住宿稅制度，待沖繩新制上路後，旅客規劃行程時，也需將相關費用一併納入考量。

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