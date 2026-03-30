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高雄首棟社宅「漏水了！　都發局：住戶使用習慣不佳造成

▲▼高雄,社宅,凱旋青樹,中籤率,抽籤,租金。（圖／資料照）

▲「凱旋青樹」位於苓雅區，共計有245 戶。（圖／資料照）

記者陳致平／綜合報導

高市首棟社會住宅「凱旋青樹」建築外觀極具現代感且時尚，被譽為高雄最美社宅，完工不到四年，近日有住戶反映家中漏水，廚房有如小瀑布般滲水，引發不滿。對此，高市都發局指出，接獲民眾反映後隨即請水電人員進場檢修並完成修繕。

都發局表示，住宅「凱旋青樹」11樓承租戶反映家中有漏水情形時，立即報請物業管理公司水電人員到場勘查，經查其為客廳天花板位置漏水，現場研判漏水位置可能與12樓租戶有關，故物管公司先提供水桶供其接水。翌日，管理人員再至該戶樓上12樓承租戶查看，發現疑似流理台水管堵塞造成樓下漏水，後續由水電人員到場修繕。

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▲凱旋青樹社會住宅住戶反映漏水缺失已立即改善 。（圖／記者高市府都發局提供）

▲凱旋青樹社會住宅住戶反映漏水缺失已立即改善 。（圖／記者高市府都發局提供）

都發局說明，經廠商修繕發現，肇因於流理臺水管有菜渣及油垢卡在存水灣導致水管堵塞造成，切除原有堵塞水管並重新接管，測試後已恢復正常排水。

都發局進一步強調，屋內漏水一事屬承租戶使用習慣不佳造成，都發局未來將與高雄住都中心合作，製作宣傳海報以宣導承租戶定期檢視各排水孔及清潔孔，另於服務櫃檯提供簡易清潔工具，教導承租戶簡易的排水是否正常測試方法，請承租戶定期檢測流理台是否因食物殘渣，油脂皂化造成的堵塞。

此外，都發局回應，日前該社宅曾傳出「偵煙器太靈敏」、「排水不順」等造成住戶不變等問題，皆屬前年度所發生事故，現社宅管理已正常穩定。

▼都發局立即委請水電人員進場查修，恢復承租戶生活品質。（圖／資料照）

▲▼高雄,新成屋,森青道,微笑世界,預售,區段。（圖／記者陳建宇攝）

關鍵字：凱旋青樹社宅漏水

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