客廳裝潢新寵！日本瘋買「電動麻將桌」　網讚：全家感情變更好

▲日本家用全自動麻將桌銷量暴增。（示意圖／記者李毓康攝）



記者張方瑀／綜合報導

過去給人負面印象的麻將，在日本「令和時代」迎來了前所未有的翻身熱潮。隨著職業麻將聯賽「M League」的成功推廣，這股旋風也吹進一般家庭，帶動家用全自動麻將桌銷量暴增。儘管一台售價高達20萬日圓（約台幣4.2萬元），仍成為許多孩子心中最渴望收到的禮物，甚至有家長將其視為現代版的「紅白機」，成為跨世代溝通的重要工具。

職業聯賽助攻 麻將熱潮深入校園

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根據テレビ朝日系報導，日本麻將職業聯賽「M League」至今已邁入第8年，總獎金高達1億日圓（約台幣2100萬元），冠軍獎金更是高達7000萬日圓（約台幣1470萬元）。

在職業賽事的帶動下，麻將的形象大幅翻轉，受歡迎程度更延伸至基層。去年夏天，日本甚至舉辦了全國性的高中麻將大賽，顯示麻將運動正迅速普及化。

這股熱潮直接反映在設備銷量上，具備自動洗牌與排牌功能的「全自動麻將桌」，儘管單價落在10萬至20多萬日圓（約台幣2.1萬元至4.2萬元），依然供不應求。

月銷250台 家用市場因疫情一舉爆發

為「M League」提供官方用桌的設備商「大洋技研」指出，目前家用全自動桌每個月的出貨量約維持在200至250台。古田晃基先生表示，該公司在2018年時，一整年的銷量僅約700台，但受新冠肺炎疫情影響，居家娛樂需求激增，銷量隨之爆發性成長，且這股動能至今未見衰退。

古田先生觀察發現，全自動麻將桌已成為家庭活動的核心，「不論是祖父、父親還是孫子，三代同堂都能透過麻將進行溝通，這是一項非常棒的遊戲。」

26萬日圓也買單 媽媽笑稱：像買紅白機

一名在去年秋天購入自動桌的家長藍小姐分享，她從8年前就在客廳收看「M League」，受此影響全家人都學會了打麻將。她的長女慧小姐（18歲）更在去年的全國高中大賽中奪下亞軍。藍小姐表示，當時因為冠軍獎品是麻將桌，女兒沒拿到冠軍覺得可惜，既然孩子有需求，便決定購入。

雖然這台全自動桌售價約26萬日圓（約台幣5萬4600元），但藍小姐毫不猶豫地表示，「我想應該不會超過100萬日圓（約台幣21萬元）吧！這感覺就像我們小時候大家聚在一起玩紅白機一樣。」

未成年進不了雀莊 家庭成為重要交際場

由於日本法律規定未滿18歲禁止進入麻將館（雀莊），因此家中的麻將桌成了孩子們接觸實體麻將牌的珍貴媒介。慧小姐表示，家中有自動桌非常便利，也常邀請同班同學來家裡切磋。

藍小姐則認為，麻將已成為孩子與朋友間的溝通工具，只要不影響學業成績，家長並不會特別限制。這種由家庭帶動的「健康麻將」氛圍，正持續改寫日本年輕世代的社交文化。