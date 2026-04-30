學生情侶租屋「越級打怪」喊1句！網搖頭：租屋蟑螂前兆

▲有學生情侶因預算不夠，想以便宜價格先租房，讓大票網友秒喊不可能接受。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

在外求學租屋是一筆不小開銷，應該量力而為就好。就有一名住在嘉義的女網友表示，她近日出門時看到有2男、2女大學生在找租屋處，他們看上一間家庭式的房子，但因為錢不夠的關係，苦苦哀求房東先以3000元租給他們，其餘租金等下個月一起補上，讓她傻眼直呼「沒錢真的不要越級打怪好嗎？」貼文引發熱議，不少網友說自己是房東也不可能租，還有人提醒這種租客很可能變成租屋蟑螂，絕對不能聖母心發作。

該名女網友在Dcard以「學生沒錢真的不要越級打怪租房...」為題發文，表示她住在一個兩房一廳二衛的社區，租金大約2萬元上下，前幾天她出門時看到樓上有學生在看房子，門口站了2男、2女，看起來像是兩對情侶，​他們對著房東在那邊苦苦哀求，希望先以3000元的價格租下房子，還說因為錢不夠，其餘租金等下個月一起補上，讓房東當場臭臉拒絕，但學生還是不斷狂盧。

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原PO質疑，嘉義明明有一堆便宜的套房可以租，為什麼偏要四個人擠這種兩房的新裝潢家庭式？且未來若分手或是有人欠租，這房租是打算叫誰扛？「連房租都湊不齊還要在那邊求房東，這種真的讓人看得心很累」。

貼文引發熱議，不少網友看完後無言直呼「連兩萬塊都沒有我是房東也不租他們，四個人5-6千湊不出來是要租啥房子」、「房東很合理啊，之前聽過好心給租的結果後來弄出超多問題，我是覺得沒錢就去租自己能負擔得起的房子然後你努力賺錢…」、「我如果知道是兩男兩女的學生，根本連帶看都不給機會」、「家庭式的租給年輕情侶超NG，一吵架就很多問題」、「這種就是初期的租屋蟑螂，不要不相信，這時候絕對不能聖母心發作」。

也有人驚呼「嘉義2房家庭式要2萬，太貴了吧」、「有夠扯 嘉義當台北在租」、「嘉義有台積電之後房價真的狂漲」、「兩房家庭式要2萬，鬼島不是叫假的」。