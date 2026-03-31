4學生找租屋處「突提1要求」房東臉臭　她搖頭：不要越級打怪

▲原PO認為，學生不該越級打怪。（示意圖／取自Unsplash）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文表示，她日前撞見房東帶大學生看房，四名學生因資金不足，苦求房東先收微薄訂金保留房間，稱剩餘租金下個月再補。她對此感到無奈，認為學生若無足夠經濟能力，不應硬租超出負擔範圍的物件，直呼根本是越級打怪。貼文曝光後，引起討論。

四學生看兩萬房！湊不齊租金求付訂金

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名女網友在Dcard上，以「學生沒錢真的不要越級打怪租房」為標題發文。原PO指出，社區兩房一廳兩衛的物件月租約2萬，四名大學生看房時，竟向房東哀求先付3000元訂金留房。他們更坦言目前錢不夠，得等下個月才能補齊租金，此番話讓原PO聽了滿頭問號。

憂學生承租變數多！房東臭臉果斷拒絕

原PO指出，嘉義有許多便宜套房，不懂為何硬租新裝潢物件。她也擔憂兩男兩女組合變數大，若日後分手或欠租，這筆租金將無人承擔。她透露，儘管房東擺臭臉拒絕，學生仍持續苦求，讓她看了三條線，不禁感嘆學生想追求生活品質沒有錯，但仍應量力而為。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「連2萬塊都沒有，我是房東也不租他們，四個人5～6千湊不出來是要租啥房子」、「2萬塊分下來一個人也才5千，怎麼可能付不起」、「我以房東角度我選房客，穩定、單純 ，兩男兩女學生。這兩個就打槍了，我不如租給小家庭」、「房東很合理啊，之前聽過好心給組的結果後來弄出超多問題」。但也有網友認為，這與原PO無關，不需要因此感到心累。