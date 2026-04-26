有300萬存款！他月薪8萬「猶豫買房 or 買股票」　過來人給建議

▲原PO猶豫先買房還是先買股票。（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有男網友發文表示，父母從小替他存下壓歲錢，如今帳戶已有約300萬元可自由運用。他對資金規劃感到苦惱，猶豫該先買房還是投資股票。他擔憂資金全投入頭期款，日後房貸負擔太重；若先買股，則盼滾出更多本金再購屋，想知道有沒有過來人能提供建議。貼文曝光後，引起討論。

鎖定淡海新市鎮！他仍憂房貸壓力大

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這名男網友在Dcard上，以「先買股票還是先買房？」為標題發文。原PO表示，他因工作在外租屋，近期有意買房。他將目標鎖定淡海新市鎮，一房一廳約600萬元，兩房約1000萬元。原PO指出自己月薪8萬，擔心若將300萬存款全付頭期款，未來房貸壓力過大。

考慮買台積電與0050！他盼滾出500萬再購屋

原PO接著指出另一選擇，由於近一、兩年台股強勁，加上眾人討論長期存股，讓他考慮先開證券戶投資。他計畫買進台積電或0050等穩健標的，讓資金穩步成長。原PO期望存款累積至500萬元時再買房，如此一來，未來負擔房貸與裝潢費用時，經濟條件會更有餘裕。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「結婚生子必須買房，沒有這兩項計畫的話沒必要買房」、「雖然股市最近表現很好，但感覺泡沫超容易破掉的，要拿來買房的錢不應該拿來買股票」、「有急需房子嗎？還是可有可無？如果不急就先放在股票市場累積財富」、「當然是買房呀，光是省房租這點就賺了，幹嘛要幫別人付房貸呢」、「買房不要all in，還是建議留點資金在股市」。話題引發討論。