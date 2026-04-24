台北4坪開3萬1！男大生傻爆眼「1萬5只能租大便？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

台北高昂的租金壓力，讓學生族群大喊吃不消！一名男大生在日前發文驚呼，公館附近竟出現「4坪套房租金3.1萬元」的驚人價格。他透露，自己當家教月入4萬多，本想以1.5萬元租到正常的獨立套房，怎料實際看房後才發現超困難，引爆網友熱議。

台北公館租金嚇死人！4坪套房開價3.1萬

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男大生Threads發文提到，目前努力接家教，月收入約4萬多塊，原以為預算開到1.5萬元，能租到公館附近、環境正常且不用爬到5樓的套房，沒想到現實卻極度殘酷，「看來還是要往永和新店找。」

他感嘆，同樣的價格在桃園A7，已經能住到非常頂級的套房，但在台北市中心卻是奢求，甚至看到4坪開價破3萬的物件，讓他傻眼直呼，「15000在公館真的只能租到大便！」

一票人狂酸：這種房東都在等凱子

針對公館高得離譜的房租，不少網友直言，台北房東多半是不缺錢，寧願空著也不願降價，「這種就是我買房，房貸麻煩你了」、「4坪是套房好慘喔」、「台北房東就是不缺錢，寧願開高價一直等，也不願降租」、「這種房東純屬社會毒瘤」、「他租得出去隨便他」、「通常是房東自我感覺良好」、「去東區走一趟就知道，店一間一間倒」。

眼看公館地段租金高不可攀，許多人建議原PO，往捷運站後幾站移動，「建議往萬隆、景美找，離公館不遠」、「往科技大樓或文山找，應該會比較便宜，但還是要有一點通勤」、「住南勢角每天通勤，供參」。