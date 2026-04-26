台北4坪套房「租金3.1萬」　台大生傻眼：半價能在A7住8坪

▲台大公館商圈。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有台大生表示，看到台大生活圈一則租屋資訊，4坪套房開價每月租金3萬1000元，讓他忍不住懷疑雙眼。貼文曝光後掀起討論，不少人直言價格誇張，也有人認為房東未必急著出租，可能只是掛價試水溫，甚至指出這類物件往往鎖定「找不到房子、被迫接受」的族群，引發兩派看法交鋒。

該名台大生在Threads貼出截圖，看到「4坪3萬1」的物件，讓他相當震驚。他表示，目前有努力家教，一個月賺4萬多塊，本想說一個月預算1萬5，想找到公館附近的正常獨立套房，感嘆「只是想說不要爬到5樓那麼高，然後環境正常，不要太噁心老舊就好了，結果這真的是奢求，看來還是要往永和新店找，15000在公館真的只能租到大便」，在桃園A7的房子才13800就可以租到很頂級的。

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從留言可見，部分人同樣難以接受，「這間要給ㄦ級分」、「是不是要打13000，數字打反了」、「這價格在高雄可以租一整棟透天了，我家附近的兩樓老透天也才租2萬5」、「這租金是要逼死誰？」

也有網友從不同角度分析，認為房東可能並不缺錢，「沒租出去也沒差」，開高價只是碰碰運氣，甚至有人指出，「很多人只看別人開多少，不看實際成交價」，暗示市場上存在虛高開價的現象。此外，也有人認為，這類物件往往是在等「急著找房的人」，利用供需壓力提高租金。