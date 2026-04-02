台南房市兩樣情！「1行政區」交易量暴增 751%　新市慘跌6成

▲台南市地政局公布最新一期，住宅價格指數為140.33，較上月微幅下滑0.08% 。（圖／台南市政府）

記者陳致平／綜合報導

台南市地政局公布最新一期住宅價格指數為140.33，1月數據較前期（12月）下降0.08%，與去年同期相比下修4.75%，多數行政區呈現下修調整格局；在交易量方面，則以歸仁區的交易量較去年同期增幅751.35%最顯著，安平區以304.84%居次。

地政局表示，根據1月住宅價格指數，南市各行政區住宅價格指數普遍走弱，整體市場呈現全面性回檔趨勢，惟在科技產業發展支撐下，長期基本面穩健。就住宅型態而言，本期大廈的價格指數為146.77，透天住宅的價格指數為130.80，與前期相較，大廈價格指數微幅下降0.16%，透天住宅價格指數微幅上漲0.02%。

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▲1月住宅價格指數為 140.33。與去年同期相比，全台南行政區全部下跌，其中以「南科周邊」的新市（-9.75%）與善化（-8.00%）跌幅最深。 （圖／台南市地政局）

進一步觀察各行政區的住宅價格指數表現，多數行政區價格指數較前期呈現微幅下修格局，其中以新市區的月變動幅度相對較大，較前期微幅下跌2.15%，其次為南區以及新營區，月跌幅較前期分別為0.54%及0.52%。此外，仍可觀察到部分行政區月變動率維持於正成長，如仁德區、中西區、安南區月漲幅分別微幅上漲0.42%、0.32%、0.08%。

若與去年同期比較，全部行政區皆呈下跌走勢，跌幅最高的前三個行政區依次為新市區（9.75%）、善化區（8.00%）以及新營區（7.27%）。

在交易動能方面，全市 1月建物移轉共 2,041 棟，較上月微減 1.35%，但與去年同期相比大幅增加 47.90%。交易量前三名分別為歸仁區（315 棟）、安平區（251 棟）及永康區（228 棟）。

與去年同期相比，歸仁區、安平區、中西區以及東區增幅較為顯著，本期交易量分別增加751.35%、304.84%、65.22%、59.30%，其中歸仁區因區內新建案陸續完工後，第一次移轉登記的案量較去年同期增加1680%，本期第一次移轉棟數為89棟。

相比之下，新市區本期建物總交易量較去年同期下跌逾6成、北區以及佳里區交易量下跌亦逾1成。再觀察預售屋實價登錄申報件數2024年7月起已呈現逐步下修量縮態勢，本期與去年（2025年1月）相比下降2.42%。整體而言，雖有科技產業支撐基本面，市場交易動能已有回溫跡象但仍受壓抑，未來走勢須持續關注區域差異。

▲新市區交易量較去年同期下跌超過 6 成，顯示該區在經歷前期暴漲後，目前正處於明顯的縮量調整期。（圖／台南市地政局）

市長黃偉哲表示，南科特定區開發區塊 A~O 區段徵收案，已於今年初進入實質開發階段，該案涵蓋安定、善化、新市三行政區，總面積375公頃，緊鄰南科與樹谷園區，構築南台灣最完整的科技產業廊帶，另「喜樹灣裡市地重劃」已完工，不僅大幅提升南區防洪能力，更同步啟動觀光特區 BOT 招商，及提供社會住宅所需用地。此外，因應永康轉型需求，加速「砲校遷建二期」開發，規劃15公頃以上公園綠地。

