人氣實況主「住北市社宅」掀爭議　住都中心：符合資格才能抽籤

▲北市北投區新奇岩社會住宅。（圖／北市政府都市發展局安心樂租網）



記者董美琪／綜合報導

知名遊戲實況主羅傑近日在直播過程中，因通報網路問題時不慎透露住家資訊，遭網友比對後發現其居住於台北市北投區一處社會住宅，引發外界關注與討論，羅傑被認為收入不低，有人質疑其是否符合社宅申請資格，相關話題迅速延燒；對此，台北市住都中心表示，社宅申請皆須經過資格審查，符合條件者才具抽籤資格，程序若合規即無問題。

事件起於羅傑直播時網路異常，致電中華電信客服處理，過程中因網路恢復正常而中斷通話，但意外曝光地址資訊。網友據此推測其住處，進一步查出疑似位於北投區社宅，因而掀起是否符合資格的質疑聲浪。

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依據台北市政府資料，申請社宅需符合條件，包括設籍或在台北市就學、就業，且家庭年所得須在180萬元以下，並於北北基桃地區無自有住宅。

對此，羅傑說明，該社宅係由其母親名義申請，經審查符合資格並透過抽籤取得入住權，他本人僅與母親同住，整體程序皆依規定辦理。他也表示，若外界仍有疑問，可透過正式管道提出檢舉。

網友對此熱烈討論，「社宅本來也只保留一定比例給窮人啊」、「社宅又不是只給窮人住的」、「沒錢怎麼拿低收入證明」、「社宅都是有錢人在住的啊！停車都滿滿超跑」、「濫用社會資源」、「審核都亂審喔？」、「我月薪超過一點點就不給租補」、「現在國稅局不是開玩笑的超嚴格」、「申請人一定不是他啊，這很容易推測吧」。

台北市住都中心指出，社宅申請均採統一審查，符合規定者才能抽籤；但入住後不會再針對實際居住者進行二次審核。若本案申請與審核流程皆依規定辦理，即不涉及違規問題。