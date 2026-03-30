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大直傾倒案重建難？3住戶跳車不簽　都更處證最新進度

▲▼大直工地塌陷。（圖／記者湯興漢攝）

▲「基泰大直」2023年9月7日因施工不慎，使得1棟公寓民宅傾斜，25戶夷為平地。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

「基泰大直」2023年9月7日因施工不慎，使得1棟公寓民宅傾斜，25戶夷為平地。受災戶們決定與基泰合建，去年100%整合並申請都更報核，而被駁回後，去年9月第二次報核，就有住戶跳車、全案同意比未達100%。此外近日有受災戶發長文，嘆受害住戶的未來生活完全沒有時間表。

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「基泰大直」2023年9月7日因施工不慎，造成工地坍塌，甚至波及隔壁1棟公寓民宅傾斜，最終25戶夷為平地，受災戶無家可歸，引發社會高度關注。

當時「基泰大直」受災戶也召開記者會，強調支持公辦都更，並有3大訴求：5年內重返家園、室內1坪換1坪加車位、自行遴選建商。但該會也表示，若公辦都更條件太差，或根本沒建商來投，也不排除與基泰合作。

最終這25戶受災戶最終決定與基泰建設合建，2025年初向市府申請都更報核，同意比例為100%。

▲▼ 基泰大直 。（圖／記者項瀚攝）

▲25戶受災戶最終決定與基泰建設合建，2025年初向市府申請都更報核，同意比例為100% 。（圖／記者項瀚攝）

不過，近日有受災戶在臉書《爆料公社》發文，嘆長期投訴無門。他表示：「25戶受災戶中，有22戶已接受建商提出的方案，但該方案將賠償與重建混為一談，我們認為賠償責任與重建計畫應分開討論。建商拒絕此方式，導致賠償責任至今無法進入實質討論。」

第二，他表示：「目前建商提出的重建案，因多次補件仍未提出合理可行方案，導致進度嚴重延宕，受災戶的未來生活完全沒有時間表。」

受災戶問：「建商當初承諾的3年期限已即將到期，3年後我們將何處安居？租屋期間的租金與損失如何賠償？我們的家究竟何時才能重建完成？」

都更處表示：「基泰公司於114年1月20日檢具事業計畫報核，經市府檢核結果，認有3項（容積獎勵、建築規劃設計、地下回填物清除）缺失，並兩度函請補正資料，但該公司未依規定修正完竣，爰市府於114年4月2日駁回申請。」

都更處表示：「後續基泰公司於114年9月5日重新檢具事業計畫併申請自劃更新單元申請報核（該次同意比未達100%），但仍未就容積獎勵及建蔽率檢討部分修正，市府於115年3月2日再次函請基泰公司應於4月3日前限期補正，目前基泰公司尚未申請續審，市府將俟申請續審後依程序檢核文件是否符合規定。」

簡單來說，基泰在去年1月報核，當時100%受災戶同意與基泰合建，但當時市府認為該案有3項缺失，並駁回該案。之後基泰再報核，只不過這次同意比就不是100%了，原本同意的受災戶有人改成不同意。

但由於全案同意比仍達法定規範，因此還是能繼續走相當都更流程。只不過，業界人士表示：「這種案子，如果不是100%同意，基本上很難順利的。」

「基泰大直」自救會代表人洪逸展表示：「目前基泰重建的程序已正在進行，希望盡快通過、開始興建，而這3戶有他們自己的想法，就不予置評了。」

基泰建設表示：「本公司一直以來均本於最大誠意，配合市府依法規按程序進度，協助大直受災戶自救會進行都更重建事宜，目前已有近9成住戶（22戶）認同重建方案，基於公平原則，尚難配合部分少數有爭議的住戶，影響重建進度。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲「基泰大直」重建案時間軸整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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關鍵字：基泰大直都更坍塌工安台北市都更處受災戶

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