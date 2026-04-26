東京2成租屋族「薪水一半」繳房租！　年收600萬日圓也難過

▲東京23區內約有2成的租屋住戶，其租金支出竟超過實領收入的一半。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

隨著日本進入搬家旺季，東京都心高額的租賃市場卻讓民眾叫苦連天。根據最新統計數據顯示，東京23區內約有2成的租屋住戶，其租金支出竟超過實領收入的一半，甚至出現「為了付房租而工作」的慘況，引發民間團體走上街頭抗議，高喊「租金太貴，想想辦法」。

實領薪水一半全繳房租 東京23區租屋族壓力爆表

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根據2023年總務省發布的「住宅與土地統計調查」顯示，在東京23區的租賃住戶中，人數最多的族群為「年收500萬至700萬日圓、月租金8萬多日圓」。若以該組距代表值年收600萬日圓推算，扣除稅金與社保後的實領收入約為466萬日圓，年租金佔實領收入比例約為21.9%。

然而，若進一步分析整體的度數分佈表，發現佔比最高的並非20%至30%的溫和區間，而是「年租金超過實領收入50%」的住戶，比例高達18.2%。這意味著東京中心部每5戶租屋族中，就有近1戶將一半以上的薪水貢獻給了房東。

逾半數社會新鮮人 「薪水變房租」

若從年齡層觀察，居住壓力的分佈極不平均。在25歲以下的年輕族群中，竟有高達52.3%的人，其年租金支出超過實領年收入的一半。對於社會新鮮人而言，若月租8萬日圓、實領年收僅180萬日圓，加上若有就學貸款需要償還，剩餘可支配的金錢將寥寥無幾。

此外，65歲以上的高齡族群也面臨嚴峻挑戰，該比例亦達35.4%。高齡者在面臨房租大幅調漲或被迫搬遷時，往往還會遭遇房東拒絕出租的困境，成為社會隱憂。

民眾上街怒吼「居住即權利」 日本權利意識慘墊底

面對高昂房租，日前東京新宿區已出現民眾走上街頭遊行，訴求限制租金調漲並增設公營住宅。然而調查指出，日本國民對於「提供合宜住宅是國家責任」的認同比例，在國際排名中竟然位居最末。

受限於「自我負責」的社會風氣，即便居住是生活的基本，多數日本民眾仍傾向認為「該由自己想辦法」。目前東京23區的公營住宅比例僅佔5.6%，顯著偏低。專家警告，若持續由市場機制決定供給，未來恐將導致「租賃公寓空房過剩」與「單身老人流離失所」兩極化現狀同時爆發。