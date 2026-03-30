代銷曝「329檔期已消失」　中台灣7成預售案週來人掛蛋

▲根據市調單位調查，過去一周台中預售中心高達7成週來人掛蛋。（圖／示意圖）

記者陳筱惠／台中報導

曾被視為房市「年度開局指標」的329檔期，隨著政策壓抑與市場結構轉變，過去建商搶推、代銷拚場的盛況不再，台中代銷大佬謝坤成直言：「329檔期，已經消失了。」根據市調單位調查，過去一周台中7成預售中心週來人掛蛋。

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329檔期原本是台灣房市最重要的銷售節點之一，起源於早年青年節、兒童節與清明連假所形成的賞屋潮，謝坤成說：「過去週休1.5日、周休1日的制度下，台灣市場少有像如今的3、4天連假，因此329青年節當時是繼春節連假後，中秋節前，最長的一個假日。」

謝坤成說：「也因此，329逐漸演變為建商集中推案、測試市場熱度的風向球，不過當週休二日實施後，市場節奏已出現根本性改變，建商推案轉為「有案就推」，檔期效應明顯淡化。 」

謝坤成分析：「此波房市在信用管制、貸款條件收緊之下，市場節奏已出現根本性改變，建商推案從過去『有案就推』變成『延遲觀望』，也因購屋族對檔期反應不高，因此各案場平均表現與過去幾週無異。」

但，實際市況可能更顯冷清，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章就說：「2026年的329檔期幾乎『無感』，這週、甚至前幾週都沒有比較好，平均一週案場來人不到5組，成交比大概15：1，整體已經變成持久戰。」

他直言，現在市場節奏已完全不同，「一個月能賣一間，就算高標。」

白洪章指出：「農曆年至今，水龍頭（第二戶微鬆綁）就是開一滴滴，對市場幫助不大，但有總比沒有好。」以案場表現來看，目前平均回報率約9成，但實際銷售卻高度分化，大概70%的案子是掛蛋。

「以前是比誰開案快、賣得快，現在是比誰撐得久。」另一名代銷業者坦言，在買氣趨緩、成交拉長的情況下，本來預計在329檔期進場的超級大案，也全都退縮，僅以潛消對外說明，沒有達到一定銷售成數或是預約組數，幾乎都封口不談，除了怕當出頭鳥外，也因成績壓力，怕業主微詞。

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