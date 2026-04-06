要爭取100%容積獎勵！ 大直儒玉、南機場單元4公辦都更正式招商

▲「大直儒玉」基地鄰近捷運文湖線大直站及劍南路站，周邊文教空間豐富、生活機能完整。（圖／住都中心提供）

記者陳致平／台北報導

為落實「大都更時代」政策目標，台北市住都中心3月30日宣布，「大直儒玉」及「南機場單元4」兩大公辦都更案正式公告招商，信維整宅公辦都更案辦理公開評選文件草案公開閱覽。

台北住都中心指出，「大直儒玉」基地面積約1,030坪，2023年9月受基泰大直事件影響，曾進行預防性撤離，後續經住戶意願整合後以公辦都更方式推動重建，於2025年4月公告招商但無人申請。此次考量潛在申請人之回饋意見與市場環境，調整財務架構及招商策略，並與住戶溝通說明，彙整相關意見納入第二次公告內容中。

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「大直儒玉」一案鄰近捷運文湖線大直站及劍南路站，周邊文教空間豐富、生活機能完整。將以爭取基準容積100%之容積獎勵為基礎，並已完成耐震能力初評，適用防災型容積獎勵；更新後預計興建地上17層、地下4層住宅大樓，樓地板面積約8,700坪，可帶動民間投資約44.62億元，創造不動產價值逾100.82億元。

此外，本案捐贈至少2%都更基金，建築規劃須達銀級以上綠建築及建築能效第1+級，並以立體綠化及綠覆率100%為目標，落實田園都市政策。

▲2023年大直工地塌陷。（圖／資料照）

除了大直案重啟招商，南機場整宅也因天災加速了都更腳步。住都中心表示，「南機場整宅單元4」（一期4、5棟）位於中正區中華路二段，面積 1,137 坪且為完整方正街廓。2024年4月花蓮大地震後經鑑定列為黃單，市府迅速啟動公辦都更意願調查，整合達意願比例後，北市府同意由本中心擔任實施者，藉由公辦都更協助住戶重建家園。

「南機場整宅單元4」基地緊鄰捷運萬大線 LG03 預定站與忠義國小社福園區，交通路網便利；周邊有台北植物園、青年公園等大片都市綠地環繞，生活機能成熟完善。本中心於104年設立駐地工作站協助社區推動都市更新，花蓮大地震後更加速整合社區意願，藉由模擬選配作業達到92.82%之意願比例，同步於30日正式公告招商。

▲「南機場整宅單元4」位於中正區中華路二段，擁有1,137坪的方正街廓。

本案以爭取基準容積100%獎勵為基礎，包含台北市整建住宅專案計畫50%獎勵，更新後預計興建地上14層、地下4層住商混合大樓，樓地板面積逾9,500坪，可帶動民間投資約38.87億元，創造不動產價值逾76.87億元，並規劃設置幸福住宅，未來將提供予新婚及育兒家庭承租。