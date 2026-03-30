1間超商都沒有！　岡山87期房價強攻4字頭

▲白埔產業園區可設置2座先進製程晶圓廠，最近的87期重劃區連超商都還沒進駐，房價已衝4字頭。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

白埔產業園區已通過環境影響評估及都市計畫變更，預計2026年公共工程與廠商廠房同步施工，根據環說書顯示，該園區可設置2座先進製程晶圓廠，引來不少在地人期待台積電設廠。專家表示，園區最近的87期重劃區連超商都還沒進駐，房價已衝4字頭。

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高雄白埔產業園區已通過環評，位於岡山、橋頭交界，最新環說書揭露，可引進產業C26電子零組件製造業包含半導體製造，若台積電建廠，約可設1~2 座先進製程晶圓廠，引來不少在地人期待台積電到該區擴廠。

離該園區最近的岡山87期重劃區，2023年首度有新案進場，目前該區連1間超商都還沒設立，房價還是持續上漲，指標建商如隆大、皇苑、龍騰等建商，在87期重劃區積極獵地。2023年首案進場，根據實價揭露，2023年成交最低價為31.2萬元，目前該區最高成交價達45萬元，也是目前岡山房價天花板，價差已有13.8萬元，目前該區新案多封盤，等完工後銷售。

▲看好高雄建設紅利，吸引兆登建設首度跨出台中到高雄推案。（圖／記者張雅雲攝）

87期重劃區周邊也有不少建商卡位，兆登董事長蕭旭翔表示，過去只在台中推案，首度南下高雄也選在87期生活圈。兆登建設總經理廖禹魁指出，兆登以往多在台中海線推案，看好高雄有多達40~50項的重大建設，決定進軍高雄岡山的87期生活圈，該區屬白米社區，同樣具RK1捷運聯開案、白埔產業園區等利多，且鄰近樂購廣場、岡山高醫，區域未來發展潛力備受矚目。

▲兆登董事長蕭旭翔表示，首度南下高雄也選在87期生活圈推案。（圖／記者張雅雲攝）

哲文國際開發協理梁獻文表示，該案客群結構仍以在地自住需求為主，鎖定岡山及北高雄生活圈買盤。依過往銷售經驗來看，岡山在地客對區域黏著度高，不論首購或換屋，多半仍以原生活圈為優先。

隨著白埔產業園區題材發酵，梁獻文指出，目前岡山新案成交單價普遍已落在每坪37~42萬元，在地新案也紛紛搶搭產業利多進場，主打首購、首換市場。

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