男友買的房「前任有參與裝潢」會介意嗎？　網點出關鍵：無關吧

▲原PO好奇大家的看法。（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文表示，她搬進男友家同居，但該屋是對方當初為結婚所買，裝潢也有前任參與。她因怕麻煩，僅局部微調，友人卻開玩笑稱，男友早被前任碰過，無須對房子裝潢感到在意。她後來覺得友人也沒說錯，因此好奇大眾能否接受這樣的狀況？貼文曝光後，引起討論。

前任曾參與裝潢！她怕麻煩僅局部微調

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這名女網友在Dcard上，以「大家可以接受住進有前女友參與裝潢的房子嗎」為標題發文。原PO提到，男友之所以會買房，是因為本來要與前任結婚，所以裝潢也有女方參與，後來，因對方出軌，兩人也就分手了。之後原PO和男友交往，也搬進去住。同居後，她不喜部分擺設，男友雖提議重整，但她嫌費時，所以僅粉刷並更換窗簾與沙發等物。

好友認為男友早被碰過！不必在意裝潢

原PO接著指出，近期與朋友聊起房子重新佈置一事，朋友聽完打趣詢問她是否有潔癖？直言男友整個人早就被前女友碰過，她居然還介意房子是前任參與裝潢、住過的。原PO事後仔細思考，覺得朋友的玩笑話似乎也不無道理，因而發文詢問大眾對於此事的接受度。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「跟前女友無關吧，重點是你不喜歡某些顏色擺設」、「前女友不是重點，肯出錢可能都可以換成你想要的（前提是男友可接受）」、「重點應該著重在你不喜歡顏色擺飾，而非前女友參與裝潢，若加入前女友的因素考量，這間房子與前女友有關，切勿入住，謝謝」。也有網友表示，「房子他買的，我不會去盧這個，你男友需大動作改裝潢滿困擾的，多點體貼很加分」、「就算你把裝潢全部都改掉，也不可能改變有前任這件事，所以倒不如專心的跟男友培養好感情跟默契就好」。