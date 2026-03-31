油價飆近歷史高點　專家教選「抗通膨神器」

▲3月30日凌晨零時起，汽油、柴油每公升分別調漲1.7元、1.5元，目前油價已接近2008年油價歷史高點。（圖／記者湯興漢攝）

記者張雅雲／綜合報導

美伊衝突升溫，伊朗擴大攻擊並封鎖荷莫茲海峽，國際油價再度急拉。3月30日凌晨零時起，汽油、柴油每公升分別調漲1.7元、1.5元，目前油價已接近2008年油價歷史高點，通膨壓力不斷升高，避險型資產保值話題再度升溫。

國立中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿表示，回顧歷史，全球曾歷經1973年、1979年、1990年石油危機衝擊，當時因戰爭造成供應中斷，導致全球油價飆升，進一步推升物價、引發通膨壓力，甚至拖累經濟成長。

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根據統計，台灣油價歷史高點是在2008年7月2日，當時92無鉛汽油每公升34.6元、95無鉛汽油每公升36.1元、98無鉛汽油每公升37.6元，主因是金融海嘯以及國際原油價格創下每桶147美元影響。

3月30日調整後油價，92無鉛汽油來到每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元，已相當接近歷史高點。

▲美伊衝突升溫，伊朗擴大攻擊並封鎖荷莫茲海峽，國際油價再度急拉。（圖／路透）

張其祿分析，油價上漲衝擊層面廣，最直接影響石化與運輸產業，並進一步擴散至紡織、電子等高耗能產業，農業也會因肥料與運輸成本上升，最終反映在食品價格。

不過張其祿提醒，「台灣在這一波承受的壓力可能更深，關鍵在於台灣高度依賴進出口，又幾乎完全仰賴進口能源，屬淺碟型市場。尤其天然氣儲備天數不長，一旦供應出現中斷，風險會比其他大型經濟體更直接。」

對此，景文科技大學財務金融系副教授章定煊表示：「一旦油價成本上升，價格會快速反映在民生商品上。短期感受未必立即強烈，但只要時間一拉長，影響的幾乎都是生活必需品，民眾會很有感。」

在通膨升溫背景下，資產配置方向再度成為市場焦點。不少民眾也開始重新思考，手上的現金是否會愈放愈薄？章定煊分析，房地產確實具備一定抗通膨功能，若這波油價上漲僅屬短期衝擊，經濟與就業面未明顯轉弱，房地產可發揮保值功能。

不過房產在通膨下也呈現分化，蛋黃核心區屬於「剛性需求中的剛性需求」，具備穩定自住與租賃支撐的產品，較能發揮保值效果。這類物件即使面對物價上升，仍有基本買盤與租客承接，價格自然相對有撐，也較具抗通膨條件。至於外圍區域則多仰賴投資與題材支撐，若無人口持續移入，一旦資金收縮與需求轉弱，修正壓力將更為顯著。

▲全球石油危機小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）