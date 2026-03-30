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台中「燒肉一條街」變了！　在地揭「大路燒肉、支線手搖」分工版圖

▲▼ 吉嶼山茶,台中,公益路,燒肉,手搖飲,商圈 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲公益商圈出現結構性轉變，逐漸發展出「大路燒肉、支線手搖」的分工現象。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

公益路商圈長年被市場稱為「燒肉一條街」，從屋馬燒肉、茶六燒肉堂到俺達の肉屋、森森燒肉等品牌密集進駐，隨著主幹道租金節節攀升，單坪動輒3000~5000元，信義房屋專家表示，商圈出現結構性轉變，逐漸發展出「大路燒肉、支線手搖」的分工現象。

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公益路商圈長年被市場稱為「燒肉一條街」，從空間條件來看，燒肉店對面寬、深度與排煙設施要求高，店面坪數放大至百坪以上，並導入挑高空間與停車機能，經營模式從坪效最大化轉為體驗與客單價提升。

▲▼ 吉嶼山茶,台中,公益路,燒肉,手搖飲,商圈 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲公益路商圈長年被市場稱為「燒肉一條街」，從空間條件來看，燒肉店對面寬、深度與排煙設施要求高。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋公益忠明店經理蔡侑臻指出：「燒肉業態之所以能在公益路站穩腳步，關鍵在於高客單價與穩定客源結構。以家庭聚餐、企業聚會與科技業白領為主的消費族群，支撐起單店營收規模，加上動輒數千萬元的裝潢與排煙設備投資，提高進場門檻。」

蔡侑臻表示：「品牌一旦插旗便傾向長期經營，也讓公益路主幹道逐漸形成以燒肉為核心的重資產餐飲帶。」

不過，正因主幹道租金與空間門檻不斷提高，也讓較為輕資產、翻桌率高的手搖飲品牌，選擇進駐周邊支線街道。

近年包括大墩十一、十二街、精誠路等區域，單坪租金落在1500~2000元，相對親民，成為新品牌試水溫的重要據點。

▲▼ 吉嶼山茶,台中,公益路,燒肉,手搖飲,商圈 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲近期開幕的「吉嶼山茶GEEYU黎明店」選擇在公益商圈的黎明路上展店，業者表示是看中此商圈的住宅密度高。（圖／記者陳筱惠攝）

近期開幕的「吉嶼山茶GEEYU黎明店」，即是典型案例。該品牌由烘焙體系跨足手搖市場，以「茶冰磚」為產品亮點，隨著冰塊融化釋放茶香，創造差異化體驗。

吉嶼山茶營運經理馮玉琳表示：「會選擇在公益商圈的黎明路上展店，其實看中此商圈的住宅密度高，消費力道強勁，加上下午時刻還有學生族群，預估月營業額能達百萬元以上。」據悉，「吉嶼山茶GEEYU黎明店」原店址為「森森燒肉」，月租金約落在20萬元上下。

蔡侑臻分析：「公益路跨越永春東七路後，店面坪數普遍達百坪以上，整體月租可達50~60萬元，已成為大型品牌競逐的戰場。而支線街道因租金門檻較低、彈性高，吸引更多新創品牌進駐，形成『先支線、後主幹』的展店路徑。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲公益路跨越永春東七路後，整體月租可達50～60萬元，相對之下，支線街道因租金門檻較低、彈性高，吸引更多新創品牌進駐。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

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關鍵字：台中公益路燒肉手搖飲商圈吉嶼山茶信義房屋

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