少子化衝擊！新生兒人數10年減半　遊樂園生存戰開打

▲台灣少子化嚴峻，以孩童、學生為主要客群的遊樂園，經營面臨挑戰？（示意圖／記者陳涵茵攝）

記者項瀚／綜合報導

台灣少子化嚴峻，最新統計2025年新生兒驟降10.8萬人，僅約為10年前的一半，以孩童、學生為主要客群的遊樂園，經營面臨挑戰？國內指標遊樂園業者麗寶、義大集團表示，搶攻65歲以上長者成為產業新焦點。

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台灣少子化問題日益嚴峻，台灣新生兒數量從過去每年約13萬人，但去年驟降10.8萬人，僅約為10年前的一半，今年更可能跌破9萬人。

在少子化的浪潮下，學校面臨停招、房價也被部分學者直指「撐不起來」。以孩童、學生為主要客群的遊樂園，經營也是越來越辛苦。

義大開發總經理王香完表示：「正因為少子化的影響，樂園經營一定要發展全域、全齡化，透過增加樂園中劇場設施，或是把摩天輪改裝成KTV摩天輪、導入非刺激的沈浸式體驗等等，吸引年長者入園遊玩。」

王香完透露：「以義大樂園來說，過去65歲以上長者入園比例為3%，近年透過全齡化策略，已顯著提升到8%。」

王香完觀察：「許多65歲年長者會陪同孫子，祖孫同堂一同遊玩，此外現在里民活動組織越來越熱鬧且多元，長者們也會揪團、包車到樂園遊玩，高齡遊樂是少子化趨勢下，相當重要一塊市場。」

▲義大開發總經理王香完表示：「正因為少子化的影響，樂園經營一定要發展全域、全齡化。」（圖／記者項瀚攝）

麗寶樂園也積極搶攻全齡化市場，推出「走馬看花遊麗寶」主打悠閒遊園體驗，即日起至4月30日平日限定，凡年滿60歲（含）以上遊客，購票時出示身分證件，即可享探索世界199元門票優惠不必急著挑戰刺激設施，也能輕鬆感受樂園樂趣，還有在園區拍下「祖孫合照」，分享三代同遊畫面，就有機會拿到好康。

麗寶表示：「旋轉木馬、陽光探戈、飛象藍天、花園小舟與熊大的麗寶小鎮等設施，都是60歲以上的樂齡族陪著家人們一起搭乘的熱門選擇。此外，摩天輪、叢林泛舟、時光旅行等設施，也適合全家一同體驗；除了設施體驗，園區的表演活動同樣是遊園亮點。」

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