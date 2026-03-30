房仲球場失控遭酸「格鬥家不動產」　公司急切割全額賠

記者張雅雲／高雄報導

台南亞太國際棒球場29日發生暴力事件，蔣姓男子疑似不滿現場管制，當眾掌摑20歲蔡姓工讀生，導致對方當場濺血。蔣男曾任職的幸福家不動產30日下午召開記者會，宣布已終止與蔣男的承攬契約關係，並表示積極勸說蔣姓男子出面道歉說明。

▲台南亞太棒球場傳出民眾掌摑工讀生事件，該男曾任職房仲，職稱是儲備經理。（記者林東良翻攝）

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台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場29日舉行啟用後首場中華職棒例行賽，總統賴清德親臨現場，一名蔣姓男子疑似不滿現場管制措施，當眾掌摑20歲蔡姓工讀生，導致對方當場濺血，離譜行徑引發全台公憤。

施暴男的身分馬上被起底，該男曾任職幸福家不動產湖美加盟店，職稱是儲備經理，其任職公司也在30日凌晨發文，終止與他的聘僱關係。而蔣男過去有2起暴力傷人紀錄，網友也開酸是「格鬥家不動產」，並反問是否帶看未成交賞一巴掌？

整起事件愈演愈烈，該公司30日下午2點舉行記者會，幸福家不動產總經理李應吉表示，對任何形式暴力行為都採取零容忍態度，因此在事件發生後，已立即終止與蔣男的合作關係，列為永久不再錄用對象，並積極勸說蔣姓男子出面道歉說明。

▲幸福家不動產30日下午2點舉行記者會，總經理李應吉表示，已立即終止與蔣男的合作關係，列為永久不再錄用對象。（圖／記者張雅雲攝）

對於外界關注的人員審核問題，幸福家不動產說明，經查蔣男入職時提供的相關資料並無異常紀錄，但這次事件也顯示，公司在後續個人行為掌握與管理上仍有不足之處，未來將全面檢討並強化人員審核及管理制度，提升風險控管能力，避免類似事件重演。並將全額負擔蔡姓工讀生本次事件所衍生的醫療費用，目前已與受害者家屬保持聯繫，持續處理後續事宜。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，根據《不動產經紀業管理條例》，若曾犯詐欺、背信、侵占等罪，且經受有期徒刑宣告，依法即不得充任經紀人員,，不過若本身為有傷害等前科，雖不受上述法規規範範疇之內，但仍有部分業者為求安心，會要求營業員或經紀人需提出警察刑事紀錄證明（俗稱良民證），以防範從業人員有犯罪前科。

房仲業本來就屬於高流動產業，目前不動產經紀業人員的進用，並未強制要求提出良民證，實務上多由各公司自行審核背景資料與品行紀錄，制度屬於企業自律範疇，。

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