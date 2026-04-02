「漢皇River Sky」坐擁水岸首排＋雙捷運生活圈機能豐富　擎天地標重塑永和新面貌

▲「漢皇River Sky」坐擁永和水岸首排與雙捷運交通機能雙優勢，以36層SRC制震地標之姿，重塑區域天際線並提升整體居住生活品質。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

新北市永和區核心地段迎來劃時代變革，漢皇集團與新北市政府攜手合作，啟動規模空前的公辦都更開發案。其中備受矚目的水岸指標案「漢皇River Sky」，以3,167坪的大基地規模刷新天際線，擁抱360米寬闊的水岸第一排優勢。結合雙捷運路網與萬坪公園綠地的強大機能，成為2026年雙北房市中頗具份量的指標型大案。

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財經專家精闢分析：公辦都更強化購屋信心

財經專家盧燕俐從市場角度分析，永和區長期處於供給有限的狀態，尤其是具備大規模基地條件的新案極為罕見。她強調「漢皇River Sky」作為政府主導的公辦都更案，具備三大核心價值。首先是品質與信任，由政府公開甄選優質建商並強制執行履約保證，能有效規避爛尾樓風險，對消費者更有保障。其次是公共機能回饋，公辦案通常包含幼兒園、托老中心等公益設施，能顯著活化市容。最後則是環境整體規劃，透過大面積開發重新梳理街廓與居住環境，長期看好區域價值的成長利多。

SRC制震36層地標：耐震防水的高標建築

漢皇集團邀請許國勝建築師與洪政鉉建築師事務所聯手規劃，打造三棟凌空35-36層的SRC摩天建築。結構安全方面採用SRC鋼骨結構搭配斜撐制震系統，柱內灌漿強度最高達1萬磅，並獲得國家級耐震標章肯定。在頂級工法運用上，建案使用鋁模工法提升建築精準度，並導入豪宅級的同層排水系統，從源頭解決住戶最在意的漏水維修痛點。漢皇更給出安心承諾，提供結構保固30年與防水保固10年，遠超業界標準。

雙捷運核心與優惠方案：入主旗艦水岸生活

「漢皇River Sky」地理位置優越，鄰近捷運頂溪站及未來萬大線永平國小站，透過中正橋、永福橋一橋之隔即進入台北市中正、公館生活圈。社區內部規劃超過500坪的奢華會館，由工一設計與上境設計聯手打造，包含室內游泳池、健身房、交誼廳與多功能會議室，滿足全齡化的日常需求。

雙衛浴兩房極致坪效：D6戶25.56坪實測視野

針對首購族與小家庭設計的25.56坪D6戶，以兩房兩衛的高規格配置驚豔市場。此格局將客餐廳、主臥與次臥全數安排在對外採光面，確保室內空間感明亮且不壓迫。最難得的是主臥尺度接近4坪，不僅能放置雙人床且雙邊皆能自由下床，更預留了雙排衣帽空間，解決小坪數住宅最擔心的收納痛點。此外，兩間衛浴皆採用完整三件式配置，大幅提升了居住的實用性與隱私品質。

成長型家庭首選：C2戶35.81坪＋1彈性空間

另一款深受換屋族青睞的35.81坪C2戶，展現了極佳的空間演繹能力。進門處特別設置獨立式玄關落塵區，將室外塵埃與室內生活動線清楚分界，強化防疫與隱私功能。公領域尺度寬闊，除了擁有完整的用餐區之外，還能依據家庭成員變化，彈性隔出一個「+1」空間，自由轉化為書房、和室或多功能室。在35坪的尺度下達到3+1房的配置，坪效表現相當突出，能伴隨家庭成長提供最長遠的居住方案。

預見永和未來天際線 重塑城市水岸風貌

「漢皇River Sky」不僅是一座建築，更是永和城市更新的重要里程碑。透過公辦都更的整體開發，將老舊街廓轉化為具備國際視野的現代住宅區，在擁擠的都會核心中，為住戶預留了與河岸、公園對話的餘裕空間。從堅實的制震結構到細膩的室內格局，本案在產品力與區域利多上皆展現強大優勢，不僅為雙北菁英族群提供了一個安心長住的理想選擇，更讓永和水岸重塑出具備品質與質感的全新面貌。目前推出「訂簽4%起」的優惠付款方案，對於希望輕鬆入主旗艦級建案的首購族，或是在通膨環境下尋求資產抗跌的族群來說，是入主永和水岸地標的最佳時機。

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