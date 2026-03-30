1人宅年增42萬戶「占比破40％」　1區成長率奪冠

▲台中1人宅戶數從2024年至2025年，年增6.2萬戶，僅次於新北市的7.7萬戶，年增率達3.5％。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

根據內政部戶政司統計顯示，2025年全台一人宅占比已攀升至40.5％，年增約42萬戶，創下歷史新高，顯示台灣家戶結構正出現重大轉變。數據顯示，台中1人宅戶數從2024年的38.4萬戶增加至2025年的44.6萬戶，年增6.2萬戶，僅次於新北市的7.7萬戶，年增率達3.5％，居六都之冠。

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回顧2011年，1人宅占比僅約29％，短短15年間跨越四成門檻，來到近400萬戶規模，單身化與獨居化已從趨勢轉為主流。進一步觀察六都表現，新北市、台北市與高雄市的一人宅占比均突破42％，桃園市達40.2％，台南市為39.4％，台中市則為38.2％。

值得注意的是，台中市比例雖為六都最低，但成長動能卻最為強勁。數據顯示，台中一人宅戶數從2024年的38.4萬戶增加至2025年的44.6萬戶，年增6.2萬戶，僅次於新北市的7.7萬戶，但年增率達3.5％，居六都之冠。

對此，鄉林集團董事長賴正鎰分析：「這波變化背後，不僅反映晚婚、不婚與高齡化趨勢，更與就業流動及產業布局密切相關。」他指出，「中科效應」這群年輕科技族具備購買力，但同時面臨高房價與貸款限制，因此更傾向選擇總價可控的小坪數產品，推升小宅需求快速成長。

以台中為例，2025年第4季平均購屋移轉面積縮減至30.42坪，若扣除約35％公設比，實際室內空間不到20坪，「精緻兩房」或「機能小三房」已取代傳統大三房格局。

在此趨勢下，誠邑築建設董事長沈瑞興認為：「『坪效』將成為關鍵，在房價高漲情況下，更多豐富的公共設施來延伸生活機能，不論是首購宅、換屋宅甚至養身退休宅都面臨相同問題，室內的動線與規劃，成為小宅產品的重要加分項。」

不過，沈瑞興也說：「當限制貸款的總價上限成為購屋族的預算指標時，同時仍會擠壓到建商的產品供給，以目前中台灣均價6字頭的單價，現況要開發商推出權狀55~60坪左右的產品，意願相對不高，因此未來仍是25~38坪左右市場是主流。」

此外，高品質物業管理也成為小宅產品的重要加分項。對於忙碌的單身族或科技新貴而言，完善的社區管理可有效降低生活瑣事的時間成本，進一步提升居住品質與購屋意願。

面對一人宅占比突破4成的新局，賴正鎰認為：「這不僅是房市發展趨勢，更是政策必須正視的課題。他建議，首先在金融政策上應更具彈性，隨著單身族群增加，租屋市場需求同步擴大，政府應加速推動租賃實價登錄與制度透明化，打造更健全的租屋環境。」

隨著人口結構與產業發展交互影響，台灣房市正邁入「小坪數、高坪效、多公設」的新時代，小宅化趨勢已成不可逆的發展方向。

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