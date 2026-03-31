Q1新案開價跌幅近3成　329檔期有望搶便宜



▲房市329檔期正式開跑，591新建案推出周周送10萬元購屋金好禮活動，還能天天抽5千元現金，助民眾買房一臂之力。

圖、文／591購屋節提供

房市低點已過，想買房就趁現在！根據591新建案內部資料統計，截至目前為止線上新建案平均開價，與去年同期相比年減達26%，再加上央行針對第2戶購屋貸款限制鬆綁至6成，對於購屋族群而言，此時未嘗不是進場好時機，591新建案為了鼓勵民眾勇敢進場購屋，再次加碼祭出多項大禮，將於3月30日起至4月26日止，推出「329全民購屋節」活動，周周送出10萬元購屋金，民眾除了享有建案優惠之外，完成指定任務後還能夠領取抽獎券，天天抽5千元現金，多項優惠活動讓民眾輕鬆買房有個家！

新建案平均開價年減26% 建商讓利有感

根據591新建案內部統計資料顯示，比較2026年全台截至目前為止線上新建案平均開價，與去年同期相比，新建案平均開價年減26%。以縣市別來看，包括新北市、台中市、台南市、高雄市等下滑超過1成，其中又以高雄市跌幅16%居七都最高。

此外，591新建案統計六都及新竹地區2026年329檔期，總銷金額合計約5512.4億元，年減幅33%更是已是自2018年以來之最；進場個案數也僅剩261件，年減24.6%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

591新建案總編輯李忠哲分析，大環境轉弱已是不爭事實，過去案案熱銷的榮景早已不再，取而代之的是對價格精打細算的自住客當道。現階段無論是建商或代銷，所關注的並非如何再創高價，而是在利潤及讓利之間找出共識，才能夠打破僵局，加速建案去化。

10萬元購屋金周周送 實現買房夢

而趁著建商開價下修讓利有感，現在更是購屋族勇敢進市好時機！591新建案為了支持民眾買房成家，於3月30日起，祭出為期4周的多項優惠活動，周周送給民眾10萬元購屋金！只要在活動網頁中點擊「抽10萬購屋金」即可完成報名，591新建案將會每周抽出1個名額，活動期間總共會抽4名幸運兒，幸運得主們只要在3月30日起半年內購買活動合作建案即可兌換使用！

瀏覽10秒+分享活動 天天抽5千元現金

除了每周送出10萬元購屋金，「329全民購屋節」活動更祭出多項優惠，無論近半年是否有購屋規劃，民眾只要在活動期間內，瀏覽自動分配的指定新建案10秒鐘，並分享活動至Facebook、LINE等任一社群軟體，領取抽獎券，就可以獲得抽獎資格，享有天天抽5千元現金的獲獎機會！

搶建案折扣優惠 馬上參加現買現賺

而為了減輕民眾購屋負擔，立即賞屋下訂，591新建案更提供建案超值折扣或是家電贈送等福利，只要在活動期間內挑選有興趣的建案並點擊「搶優惠」參與活動，即可迅速查看建案優惠訊息，內容與使用有效期將以建商或代銷公司提供的專案為准，看到這裡不如馬上行動！趕快來參加「329全民購屋節」！

329全民購屋節現搶購屋金：https://591.to/84nj