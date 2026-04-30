金援9年男友走過創業低潮！吵架卻被嗆「不高興就搬走」　她心碎

▲情侶吵架。（示意圖／CFP）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友分享，與男友交往9年了，原以為會走向人生的下一個階段，交往第4年後決定同居，之後一切都變了。剛同居時，原PO的薪水比較高，房租也負擔比較多，直到前年，男友薪水超過她，房租改由男方負擔比例較多，對方爭吵時多次脫口而出「不高興不然妳搬出去」，讓她開始思考，該不該退出這段關係。

交往初期收入較高 開銷多負擔



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女網友在Dcard發文，交往初期，男方只有基本薪資，生活過得相當辛苦，自己的年收是對方的3倍，吃飯、租金、水電等生活開銷上，她都願意多負擔一些。到了交往第4年，雙方決定一起住，當時男方甚至無力負擔第一個月房租與押金，也同樣由她支付。

男友後來考上執照，工作幾年後出來自己開事務所，業務也逐漸穩定。不過，因為這幾年對方忙著拚事業，兩人始終沒有機會一起出國旅遊，每次看到朋友和另一半出國，都感到羨慕。直到前年，男方年收開始超過她，兩人也搬到新的租屋處，房租分擔比例變成男方3、她1，今年兩人也終於有機會一起出國。

搬新家才過3個月 吵架就被嗆搬出去



原PO表示，新的租屋處真的很舒服，但是目前才住進來三個月，只要生活中有任何讓男友不高興的地方，雙方一吵架，男友就會說「你不高興不然你搬走」，讓她很受傷。她坦言，以為可以一起過更舒服的日子，沒想到卻聽到男友說出這樣的話，「以前我經濟能力比他好的那幾年，我敢說我從來沒有在吵架時，拿經濟誰負擔多之類的事情說嘴。」

貼文曝光，網友勸她好好思考，「他已經開始自負了，這種優越感爆棚只會越來越嚴重，原PO想清楚，未來的幾個九年都要這樣生活嗎」、「現在止損總比結婚後叫你搬出去好，不懂得感恩，有錢就開始把大爺姿態擺出來了」、「他想換人了，我敢說會越來越過分」、「還不搬嗎？還沒結婚就這麼卑微，到底是在等什麼？」