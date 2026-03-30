「讓利」殺出血路！　329首周末指標案場來人破50組

▲329檔期進入首個週末，高雄案場已可見局部回溫跡象，來人量回升約2成。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲、項瀚／綜合報導

329檔期進入首個週末，高雄案場已可見局部回溫跡象，來人量回升約2成，打出「讓利價」的個案表現最為突出。北台灣方面，總銷百億級的個案也出好消息，指標案同樣靠讓利價吸客，即便不少客戶「提前掃墓」，329來人量仍能達50~80組。

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根據高雄市代銷公會、市調協會統計，今年來人數較去年同期回升約2成，案場平均從去年約10組提升至15組，現場來人轉趨熱絡，買方出手意願也同步升溫。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，雖然出價變多，但成交仍偏零星，主因在於買方出價普遍保守，買賣雙方的價格認知落差仍待收斂，約有6成案場掛蛋。

謝哲耀說：「上周末來人與成交回溫，主因為政策面出現鬆動，特別是第2戶貸款限制從5成微放鬆到6成後，原本觀望的換屋族開始回流，帶動案場來人回升。

不過，謝哲耀表示：「由於整體信用環境仍偏緊，加上房價基期已高，買方出價依舊謹慎，使得市場呈現有看、有談，但成交零星的狀態。」

至於市場關注的3場百億級大案，329檔期初期「遠雄蘴靚」、「國揚鉑御」仍未正式開賣，僅鼎宇建設「森花園」率先進場，該案總銷90億元、368戶，現場指出，該案為換屋型大樓，上周末售出5戶，還有不少自住客持續預約中。

而近期討論度頗高的「閱鳳凰」位於七賢一路，剛開案吸引不少民眾看屋，開價4字頭、另送5萬元裝潢，市場傳出首周賣出約10戶，但未獲證實，在近期新開案中算是相對突出。

謝哲耀指出，目前「有讓利」的個案表現最為突出，像是永信、寶佳體系個案，來人成交轉換率明顯提升，此外，若價格仍撐在高檔，即便來人不差，成交轉換率也未必跟得上。

高雄市市調協會理事長蔡博丞分析：「本周末將迎來清明連假，市場也關注是否可望延續首週末回溫氣氛，加上連假期間民眾休假時間較長，向來是案場重要集客時機，預期看屋人潮有機會比一般周末再增加，再添一波買氣。」

▲桃園線上總銷最高的個案為「長耀辰」，高達160億元。（圖／記者姜國輝攝）

雙北方面，總銷最高個案為中和「左岸明珠」，高達240億元，該案由於都審及工程期安排，原址接待中心拆除，並拉回甲山林聯銷總部銷售。桃園方面，總銷最高的是「長耀辰」達160億元，在2月才剛公開銷售。

愛山林副董張境在表示，由於下週就是4天連假，許多客戶安排出國率由，因此在328、329安排提前掃墓，來人量比前幾週略低一些，但指標案「左岸明珠」週末來人量仍達50~60組、「長耀辰」達70~80組。

張境在觀察，隨國際通膨壓力增溫，加上房市沈澱已久，政府也開始陸續有鬆綁動作，看屋、購屋動能慢慢增溫，只要是產品好、市場需求量大的區域，搭配讓利價格，仍能穩定去化，329檔期狀況優於去年同期。

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