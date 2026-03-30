京城董娘出手！　6.9億0貸款入手橋科4000坪地

▲高雄橋頭科學園區（橋科）今年初已提前完工，還未完工就吸引建商大舉獵地。（圖／高雄市政府提供）
記者張雅雲／高雄報導
高雄房市買氣冷淡，但建商買地仍然不手軟，最新實登揭露，去年4月2筆合計4194坪土地，土地使用分區為「都市：分區界線尚未分割」，成交價達6億9824.3萬元，換算單價為16.65萬元。據查，買家為京城集團董事長蔡天贊老婆蔡薛美雲，且為現金入手無貸款。
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高雄市府表示，高雄橋頭科學園區（橋科）在中央與地方合作下，大幅縮短3年興建時程，今年初已提前完工，園區採「東產西住」模式，預計創造1.1萬個就業機會與1800億元年產值，然而橋科還未完工就吸引建商大舉獵地。
最新實登揭露，橋頭去年至今總價最高的3筆土地，均為建商以及關係人成交，橋科段252地號去年11月售出，地坪2788.34坪，總價11億5179.7萬元，換算單價為41.31萬元，創橋科段有史以來最貴單價，新買家為富邦建設。
▲最新實登揭露，橋頭去年至今總價最高的3筆土地，均為建商以及關係人成交。（圖／翻攝自內政部實登官網）
而橋子頭段一小段303、308地號，面積分別2163.78坪與2030.30坪，單價為16.7以及16.59萬元成交，購入總額分別3億6139.1萬元與3億3685.2萬元，土地合計4194坪土地，成交價達6億9824.3萬元，土地使用分區為「都市：分區界線尚未分割」，並備註「農作物」，買家則是為京城集團董事長蔡天贊老婆蔡薛美雲，且2地均無貸款，以現金入手。
高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，橋子頭段具備重劃與轉換價值，對建商而言有提前布局誘因，目前周邊住宅用地已有每坪35~40萬元行情，若未來順利完成分區與開發，帳面上確實存在不小價差空間。
不過謝哲耀也提醒，分區界線尚未明確前，實際可建面積、開發條件與時程都仍有變數，等待重劃的時間成本也不低，只有口袋夠深、能長期持有的業者，才有本錢提前卡位、等待後續增值。
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