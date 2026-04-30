南部租房月噴2.5萬！公務員情侶喊絕望：還能結婚生孩嗎

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

想結婚組織家庭，卻被現實的房價與物價澆了一頭冷水！一名女網友在Dcard發文感嘆，與男友計畫結婚並在南部尋覓新房，沒想到看了一圈後發現，條件稍好的兩房電梯大樓，月租加車位竟要2.5萬元，快與房貸平起平坐；若退而求其次選擇老舊公寓，又擔心安全與環境問題，「看完之後覺得好挫折，甚至開始懷疑結婚這件事情了。」

南部房租也要2.5萬！公務員情侶看房看入「絕望深淵」

[廣告]請繼續往下閱讀...

女網友透露，最近與男友開始為了婚後生活找房，希望能租到屋齡約10多年、有平面車位且耐震良好的房子，但15至17坪的小兩房，月租加管理費和車位就逼近2.5萬元；若想把租金壓在1.8萬元以下，只能選擇40年以上的無電梯公寓，不僅樓梯陰暗，且環境充滿年代感。

原PO不禁難過表示，兩人月薪合計約7、8萬元，原以為考上公務員能生活無虞，「但怎麼好像連一間房子都租不起，本來兩個人是很開心的想著未來要結婚，一起生活組織自己的小家庭，結果經濟這一關就過不了。」

月入8萬能生嗎？網潑冷水：小孩會變「地獄開局」

網友們紛紛回應，「兩個人合計7、8萬，真的不要鬧了」、「不要讓小孩地獄開局拜託，我一個人8萬都不想生了」、「我月薪12萬也對生育絕望，房子跟孩子只能擇一」、「不婚不生，快樂一生」、「如果還要處理房事，這薪水真的有點硬」、「以前公務員很好過，現在要台積電才好過」。

另外，也有過來人建議，若非鎖定精華區的新大樓，或許還有轉圜空間，「可以找20-30年的電梯大樓，公設比較低、空間也較大」、「試著往蛋白區找找看，通勤時間換取居住品質」。