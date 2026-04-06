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日本百貨「熄燈潮」蔓延！全國店數腰斬　4縣淪商業建築荒漠

記者張方瑀／綜合報導

日本全國百貨近期接連掀起倒閉潮，這股歇業餘波正以意想不到的形式，擴散至遙遠的地方城市。位於名古屋、與車站直接連通的「名鐵百貨」在2月底正式結束長達71年的營運，然而在歇業儀式的掌聲中，卻有一群來自東北與北陸地區的政府官員陷入困境，因為隨著百貨拉下鐵捲門，這些地方城市最重要的經濟宣傳命脈也隨之斷絕。

半世紀情誼劃句點　地方政府官員淚送「最強通路」

在名鐵百貨的閉店儀式現場，山形縣觀光物產協會的負責人特地請假趕來，神情依依不捨。山形縣與名鐵百貨的緣分深厚，自1972年起，雙方就跨越460公里的距離合作舉辦「縣單獨物產展」，販售櫻桃、山形牛等特產美食，這份情誼已維持了半個世紀。

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對地方城市而言，百貨店的物產展是推廣地域魅力的寶貴舞台。雖然各地物產展深受消費者喜愛，但通常只有吸客力極強的北海道、京都能舉辦「單獨物產展」，其他地區多被併入「東北物產展」或「九州物產展」等聯合形式。名鐵百貨店多年來秉持支持地方的理念，成為岩手、宮城、石川、福井等縣份舉辦「單獨展覽」的重要避風港。

▲▼位於名古屋、與車站直接連通的「名鐵百貨」在2月底正式結束長達71年的營運史。（圖／取自Wiki）

▲位於名古屋、與車站直接連通的「名鐵百貨」在2月底正式結束長達71年的營運史。（圖／取自Wiki）

單週狂賣8000萬日圓　百貨店歇業重創地方生計

根據統計，山形縣每年參加約50場聯合物產展，但在全國僅有的5處縣級單獨物產展中，名鐵百貨的業績居於首位。去年5月在該店舉辦的最後一場活動中，39間地方名店在一週內便寫下8000萬日圓的驚人營業額。

除了實質收益，物產展更具備極高的公關效果。山形縣上山市「丹野蒟蒻」社長丹野真敬感嘆，許多名古屋的客人在物產展與品牌結緣後，甚至會祖孫三代特地造訪山形。

長野縣也曾因疫情導致觀光客驟減，於2021年在名鐵百貨舉辦首場大物產展，創下「超乎預期」的亮眼業績。如今百貨消失，地方名店與熟客交流的機會也隨之化為烏有。

全國百貨縮減近半　4縣已「徹底掛零」

百貨曾是地方最重要的宣傳陣地，但其沒落速度令人心驚。日本百貨協會數據指出，全國百貨數量已從1999年巔峰時期的311間，大幅減少至今年3月的162間。目前山形、岐阜、島根、德島等4個縣，境內已完全沒有任何百貨。

儘管地方政府嘗試將陣地轉移至車站大廳或郊外購物中心，但各級官員坦言「百貨的效果完全不同」。雖然許多自治體試圖接洽新百貨，但在檔期難求、談判不易的情況下，即便如山形縣與宮城縣能成功爭取到「松坂屋名古屋」的檔期，也必須縮減規模改為「兩縣合辦」。

經濟打擊巨大　地方官員憂：宣傳平台全失

隨著名鐵百貨歇業，包含長野縣在內的多個自治體至今仍未找到新的展出場地。看著苦心經營多年的東海地區市場恐將流失，地方政府負責人紛紛發出無奈嘆息，直言「失去了宣傳平台，經濟上的打擊非常沉重」。這場從大都市發起的百貨歇業潮，正實質地削弱日本地方城市的生命力。

關鍵字：百貨名古屋日本日韓要聞房產雲

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