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園區宅置產攻略！　專家點名北台灣「3大潛力區」

▲▼NVIDIA執行長黃仁勳主題演講，演講中正式宣布台灣營運總部將設在北士科。（圖／記者湯興漢攝）

▲「買房，跟著科學園區走」不是口號，是許多房市專家一致的「置產鐵則」。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／綜合報導

「買房，跟著科學園區走」不是口號，是許多房市專家一致的「置產鐵則」。以北台灣來說，園區宅包括北投北士科、新竹科學園區、龜山林口的華亞及AI智慧園區；然而聰明的置產決定，除了瞄準這些科技園區帶來的產業紅利，也要鎖定周邊房價相對低基期的區塊，專家直接點名：三重仁義重劃區、新竹寶山、機捷A7。

「買房，跟著科學園區走」這不是口號，而是許多房市專家們的共識，而園區周邊怎麼買？怎麼買會賺錢？也成為消費者最關心的課題。

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《住展》雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，高科技產業撐起台灣經濟，園區上班人口收入高、資金動能強，園區周圍也自然成為房市熱區，但許多區塊房價漲高，拉升入手門檻，同時也可能壓縮未來增值的空間。

以北台灣來說，共有3大科學園區的房市熱區，分別為北士科園區、新竹科學園區、華亞及AI智慧園區。據《樂居網》資料顯示，近1年新案每坪成交均價北士科高達125萬元、竹北高鐵特區80萬元、機捷A9三井商圈78萬元，都已是相當驚人的房價。

然而聰明的置產決定，除了瞄準這些科技園區帶來的科技產業紅利，也要鎖定周邊房價相對低基期的區塊，讓資金運用更有效率。

▲▼ 近1年北台灣科學園區預售平均成交單價 。（AI協作圖／資料統計來源：樂居網，記者項瀚製作，經編輯審核）

▲近1年北台灣科學園區預售平均成交單價 。（AI協作圖／資料統計來源：樂居網，記者項瀚製作，經編輯審核）

首先以北士科來說，全球AI龍頭輝達（NVIDIA）宣布落腳T17、18基地，北士科內新案價量齊揚，當前每坪均價已來到125萬元，市場預期隨高階辦公人口進駐，相關產業鏈到位，北士科房價還有一段成長空間。然而，僅一橋之隔的三重仁義重劃區生活機能到位，新案每坪均價77萬元，「對折價」成為搶進輝達AI宅最高CP值的選擇。

再來是新竹科學園區，竹北高鐵特區新案均價已達8字頭，近期在大遠百甚至有個案單價可能上看百萬元大關，未來新竹市的關埔二期房價也勢必相當驚人，讓竹科科技新貴們開始思考，該轉向布局哪區？

《591新建案》新聞公關課主任畢務潔表示，新竹縣寶山緊鄰國道交流道，10分鐘內就可抵達新竹科學園區，在交通通勤上頗具優勢，此外寶山目前新推案不多，尚未飽和，顯示出未來發展潛力可期，該區近1年新案平均單價55萬元，與竹北等區價差巨大，若又是大面積的園區型開發造鎮案，確實是相當好的置產機會，也是園區客得以青睞的稀有產品。

最後是華亞及AI智慧園區，該區AI科技產業蓬勃發展，華亞二期計畫擴大，區域還有樂善科技園區、郵政園區，林口公一還吸引艾司摩爾等國際級企業投資設廠，房市展望備受看好，當林口機捷A9新案均價已漲到近8字頭，5字頭的A7核心地段自然成為置產的最佳選擇。

甲山林區主委許茂諺表示，A7周邊預計未來將再出現4萬個工作機會，以目前A7~A9的土地量體推估，只會有2萬戶的房屋供給，因此該區不僅有高收入科技人才支撐，也是供不應求得的置產聖地。此外，A7不僅具備科學園區議題，坐擁機場捷運直通國門，在比價效應之下，對比A8、A9以及A5、A6的7~8字頭價碼，凸顯A7屬房價凹陷區，極具增值潛力。

搭著科技產業趨勢買房，仍有不少地方都是好選擇，究竟該買哪裡？甲山林房地產理財中心提供「房產理專免費1對1服務」，針對消費者的各種狀況與需求，提供最貼切的建議，快速找到最適合自己的置產標的。

▲▼桃園市龜山區,機捷A7體育大學站,長耀建設,長耀辰。（圖／記者姜國輝攝）

▲A7核心地段5字頭的價碼，自然成為置產的最佳選擇。（圖／記者姜國輝攝）

關鍵字：園區科技園區科學園區買房賺錢北士科輝達台積電三重仁義寶山龜山A7甲山林

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