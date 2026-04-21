園區宅置產攻略！　專家點名北台灣「3大潛力區」

▲「買房，跟著科學園區走」不是口號，是許多房市專家一致的「置產鐵則」。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／綜合報導

「買房，跟著科學園區走」不是口號，是許多房市專家一致的「置產鐵則」。以北台灣來說，園區宅包括北投北士科、新竹科學園區、龜山林口的華亞及AI智慧園區；然而聰明的置產決定，除了瞄準這些科技園區帶來的產業紅利，也要鎖定周邊房價相對低基期的區塊，專家直接點名：三重仁義重劃區、新竹寶山、機捷A7。

「買房，跟著科學園區走」這不是口號，而是許多房市專家們的共識，而園區周邊怎麼買？怎麼買會賺錢？也成為消費者最關心的課題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《住展》雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，高科技產業撐起台灣經濟，園區上班人口收入高、資金動能強，園區周圍也自然成為房市熱區，但許多區塊房價漲高，拉升入手門檻，同時也可能壓縮未來增值的空間。

以北台灣來說，共有3大科學園區的房市熱區，分別為北士科園區、新竹科學園區、華亞及AI智慧園區。據《樂居網》資料顯示，近1年新案每坪成交均價北士科高達125萬元、竹北高鐵特區80萬元、機捷A9三井商圈78萬元，都已是相當驚人的房價。

然而聰明的置產決定，除了瞄準這些科技園區帶來的科技產業紅利，也要鎖定周邊房價相對低基期的區塊，讓資金運用更有效率。

▲近1年北台灣科學園區預售平均成交單價 。（AI協作圖／資料統計來源：樂居網，記者項瀚製作，經編輯審核）

首先以北士科來說，全球AI龍頭輝達（NVIDIA）宣布落腳T17、18基地，北士科內新案價量齊揚，當前每坪均價已來到125萬元，市場預期隨高階辦公人口進駐，相關產業鏈到位，北士科房價還有一段成長空間。然而，僅一橋之隔的三重仁義重劃區生活機能到位，新案每坪均價77萬元，「對折價」成為搶進輝達AI宅最高CP值的選擇。

再來是新竹科學園區，竹北高鐵特區新案均價已達8字頭，近期在大遠百甚至有個案單價可能上看百萬元大關，未來新竹市的關埔二期房價也勢必相當驚人，讓竹科科技新貴們開始思考，該轉向布局哪區？

《591新建案》新聞公關課主任畢務潔表示，新竹縣寶山緊鄰國道交流道，10分鐘內就可抵達新竹科學園區，在交通通勤上頗具優勢，此外寶山目前新推案不多，尚未飽和，顯示出未來發展潛力可期，該區近1年新案平均單價55萬元，與竹北等區價差巨大，若又是大面積的園區型開發造鎮案，確實是相當好的置產機會，也是園區客得以青睞的稀有產品。

最後是華亞及AI智慧園區，該區AI科技產業蓬勃發展，華亞二期計畫擴大，區域還有樂善科技園區、郵政園區，林口公一還吸引艾司摩爾等國際級企業投資設廠，房市展望備受看好，當林口機捷A9新案均價已漲到近8字頭，5字頭的A7核心地段自然成為置產的最佳選擇。

甲山林區主委許茂諺表示，A7周邊預計未來將再出現4萬個工作機會，以目前A7~A9的土地量體推估，只會有2萬戶的房屋供給，因此該區不僅有高收入科技人才支撐，也是供不應求得的置產聖地。此外，A7不僅具備科學園區議題，坐擁機場捷運直通國門，在比價效應之下，對比A8、A9以及A5、A6的7~8字頭價碼，凸顯A7屬房價凹陷區，極具增值潛力。

搭著科技產業趨勢買房，仍有不少地方都是好選擇，究竟該買哪裡？甲山林房地產理財中心提供「房產理專免費1對1服務」，針對消費者的各種狀況與需求，提供最貼切的建議，快速找到最適合自己的置產標的。

▲A7核心地段5字頭的價碼，自然成為置產的最佳選擇。（圖／記者姜國輝攝）