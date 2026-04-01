台積宅是投資客獵場？年薪300萬工程師也喊貴　專家點真實市況

▲近5年全台房市只要掛上「台積宅」三個字，房價就能跳升。（圖／記者施怡妏攝）

記者項瀚／台北報導

近5年全台房市只要掛上「台積宅」三個字，房價就能跳升，不過如今連年薪300萬元的工程師也直言「買不下去」。究竟台積宅還能不能碰？最新一集《地產詹哥老實說》邀請《住宅週報》社長陸敬民解析，一句話點破重點：「台積宅從來就不是自住宅，而是投資宅。」

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陸敬民指出：「台積宅的價值完全建立在投資預期之上，若是純自住、與園區工作無關的首購族，不必特別關注，反而可能被價格誤導居住選擇。但對投資客而言，過去5年確實是資金行情，只是未來能否續航，取決於是否買到『真正的台積宅』。」

如何分辨？關鍵只看「通勤時間」。陸敬民表示：「由於工程師多半開車或騎車上下班，以15分鐘為一個單位，15分鐘內是夢幻逸品、45分鐘內是市場可接受極限，一旦超過45分鐘，就算掛上台積電名號，多半會被市場淘汰。」

特別是南科！陸敬民說：「能在5～10分鐘內抵達園區的物件才具台積宅本質，騎車30、40分鐘已是不同市場。」

▲陸敬民介紹，能在5～10分鐘內抵達南科的物件，才具台積宅本質。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

至於高房價誰來接？陸敬民直言：「最終買盤仍是工程師，當你把房子賣給工程師，價格基本就落底了。」

他接著說：「一旦價格超過工程師負擔能力，流動性風險將明顯放大，此外一名工程師大致只對應一戶購屋需求，其餘衍生就業人口多半以租屋為主，實際撐盤力常被過度美化。」

談到區域差異，陸敬民認為南科相對溫和。他表示：「台南房價屬於『漲一段、等一段』的節奏，目前善化、新市第一圈新案，多仍落在3~4字頭出頭，市面流傳的5、6字頭屬少數個案，反而是北高雄與嘉義短期急漲，拉高市場的貴的錯覺。」

▲陸敬民認為，南科相對溫和，房價屬於漲一段、等一段的節奏。（圖／ET資料照）

面對即將到來的交屋潮，陸敬民認為並非利空，而是健康的淘汰賽。他說：「交屋後，通勤在45分鐘內、社區管理與產品力到位的物件才會留下來，距離硬湊、規劃不符年輕工程師需求的案子，將率先被市場刷掉。」

他總結：「台積宅的巨大利多早已提前反映，未來不再是賭題材，而是比誰距離近、產品對、流動性高，在央行管制與建商資金壓力下，下半年到明年上半年，一手屋價格有機會比過去預售更具彈性。」

他直言：「與其追逐台積神話，不如等市場冷卻後，看清真正留下來的價值。」