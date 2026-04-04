房市呈現K型走勢　李同榮：強者續漲、弱區修正壓力浮現





▲在全球經濟結構轉變下，台灣「K型經濟」與「M型社會」同步發酵。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

在全球經濟結構轉變下，「K型經濟」與「M型社會」同步發酵，台灣房市正出現結構性轉折。房市趨勢專家李同榮指出，過去房市齊漲齊跌的循環模式已逐漸瓦解，取而代之的是「城市、產業、人口、產品、市場」五大面向的全面分化，宣告房市正式邁入「強弱分明」的新時代。

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在城市發展上，李同榮認為，房市呈現明顯「K型走勢」。具備產業動能、人口持續流入與交通建設優勢的都會區，房價具備長期支撐，形成上升曲線。反之，人口外流、產業弱化地區則面臨需求下滑與價格修正壓力，呈現「強者恆強、弱者恆弱」格局。

▲▼房市已從過去的齊步行情，轉向高度分化的精準市場，投資與購屋決策將更仰賴對城市、產業與人口趨勢的長期判斷。 。（圖／吉家網企研處提供）

產業面則由科技業主導房市版圖。隨著台灣半導體與高科技供應鏈持續擴張，從北到南已逐步形成科技產業走廊。高薪就業與人口移入，成為支撐區域房價的關鍵動能。

在人口結構方面，台灣雖已進入人口負成長，但家戶數仍持續增加。李同榮指出，「人口減少不等於需求消失」，隨著單身化與小家庭趨勢，「兩代不同堂」已成常態，短期內住宅需求仍具支撐力。

產品面則出現「M型化需求」。隨著貧富差距擴大，高資產族群偏好高價產品，而購屋能力有限者則轉向小坪數或租賃市場，使高價與低價產品需求同步增長，中間產品相對受壓縮。

至於市場交易，未來可能呈現「量縮價分化」趨勢。李同榮分析，人口結構改變、政策與金融管制，以及土地供給有限等因素，將使交易量逐步下滑，但核心區域房價仍具上漲壓力。此外，隨著勞動人口下降與高齡化加速，租賃市場需求將明顯升溫。

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