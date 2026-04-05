換屋族無路可退　台中6區3房門檻突破3千萬　

▲台中各大生活圈3房產品不僅門檻持續墊高，精華區與外圍區域幾乎形成兩個市場，價差最高達4.4倍。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

據預售屋實價登錄揭露，台中各大生活圈3房產品不僅門檻持續墊高，且區域之間的價格落差更是急遽擴大，精華區與外圍區域幾乎形成兩個市場，價差最高達4.4倍。專家指出，換屋族若鎖定3房產品，不僅購屋門檻提高，也面臨更嚴峻的區域選擇壓力。

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數據顯示，台中各大生活圈3房產品不僅門檻持續墊高，以單元二、單元三最高門檻4560萬元，幾乎是台中港特定區1030萬元的4.4倍來看，區域間價差持續擴大。

中台灣最高貴3房落在單元二、單元三生活圈，3房產品主力總價門檻已高達4560萬元，主力成交區間更落在4500～4800萬元，直接站上高資產族群門檻。而七期重劃區3房門檻約3267萬元，主力區間約3000～3300萬元。

13期重劃區亦達3141萬元門檻，此外，包括水湳經貿園區與單元八生活圈，3房門檻同樣突破3100萬元，顯示台中核心重劃區3房產品普遍已「3字頭起跳」。

值得注意的是，推案量龐大的北屯區與14期重劃區，3房門檻也分別來到2430萬元與2936萬元，主力成交區間最高同樣逼近3000萬元。

▲換屋族若往海線移動，清水與梧棲3房門檻降至1465萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

相較之下，預算有限的換屋族只能向外圍移動。包含廍子與單元十四生活圈3房門檻約2151萬元，台中高鐵特區約2065萬元；若再往海線移動，清水與梧棲門檻降至1465萬元，主力總價甚至落在900～1200萬元區間。台中港特定區更僅約1030萬元，形成明顯價格斷層。

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠指出：「台中3房產品價格出現明顯兩極化，核心原因來自土地成本、開發密度有關。精華重劃區如單元二、單元三，受低密度開發，大樓總價持續墊高；反觀外圍區域則以首購與預算型買盤為主，價格自然成為總價親民的市場帶。」

陳孟筠表示：「目前台中房市3房產品總價門檻持續上移。在貸款條件趨嚴、營建成本居高不下的背景下，換屋族若想卡位核心區域，也將面臨被迫接受坪數縮小、或區位外移的現實。」

對此，《住展雜誌》發言人陳炳辰認為：「目前市況受到總價影響，3房產品不再是過去剛性需求的主流選項，換屋族退無可退。」

他進一步指出，在信用管制未完全鬆綁、購屋貸款成數與審核趨嚴的情況下，多數換屋族的資金槓桿受到壓縮，導致「想換大卻換不起」的現象更加普遍。即便有需求，也可能因總價過高而延後決策，或轉而選擇2房產品過渡。

▲數據顯示，台中各大生活圈3房產品門檻持續墊高，區域間價差持續擴大。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

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