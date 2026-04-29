開名車=有錢？他住3千萬社區　曝停車場「都平價車或老車」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友表示，看到一名網紅開豪車、騎高價單車，看起來生活相當風光，但實際買房預算卻不到2000萬，反觀自己買3、4000萬的房子，社區停車場卻一堆Toyota與老車，「是不是買什麼房，比開什麼車更能看出一個人的財力？」貼文曝光引發討論。

原PO在PTT發文「房子是不是比較能證明財力？」看到有人平常開名車、經營社群看似成功，但真正要買房時卻預算有限；反而自己所住的高總價社區，停車場卻充滿平價車與老車，讓他直呼反差很大，也因此好奇，「是否說明買了什麼房，比開什麼汽車、騎什麼腳踏車，更能看出一個人的財力呢？」

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貼文引發討論，就有網友表示，銀行評估財力時確實更看重不動產與收入，「銀行看的是不動產跟穩定薪資」、「不動產可以拿去抵押借款，車子不行。」「房子頭期款、貸款審核就兩關，門檻本來就比車高。」

也有人認為，貸款本身就是財力證明，「能貸得下來，本身就代表還款能力」、「與其說房子證明財力，不如說貸款才更能證明財力」、「車子根本不準，一堆人全額貸也能開名車」、「我爸開20年近進口車，但買8000萬的房。」

還有網友直呼，房子若無法變現或難出售，「只是帳面資產」，甚至強調應該看「淨資產」而非是否有房，「房子證明財力？等變現了再說，賣得出去才算數，不能賣的只是在自我安慰」、「越有錢的人越低調，開Toyota很正常。」