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新北229億遺產待領！1.3萬筆土地找主人　逾期將標售

高房價,買不起房,無殼蝸牛,低薪,房地產,養地,都市計畫,豪宅,住宅區,房市,建商,財團,土地重劃,市地重劃（圖／記者季相儒攝）

▲新北共有1萬3072筆土地、894棟建物找不到繼承主人，合計價值達229億元。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

新北共有1萬3072筆土地、894棟建物找不到繼承主人，合計價值達229億元。地政局表示，經公告3個月但繼承人仍未申請，由直轄市、縣市政府地政機關列冊管理15年，逾期仍未辦理所有權移轉者，將移請財政部國有財產署公開標售，所得價款保存10年，若無人申領則歸屬國庫。

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新北市2026年度逾期未辦理繼承登記不動產，4月1日起將由各地政事務所公告至6月30日止，公告被繼承人計2244人、土地1萬3072筆、建物計894棟，依公告土地現值計算，這些未辦繼承土地的總價值高達229億餘元。

其中，單筆價值最高的土地位於三重區，鄰近捷運徐匯中學站，面積約495坪、價值約3億元。

新北市地政局地籍科科長王珮榕表示：「依據《土地法》第73條之1規定，自繼承開始之日起逾1年未辦理繼承登記者，經公告3個月但繼承人仍未申請，由直轄市、縣市政府地政機關列冊管理15年。」

王珮榕表示：「逾期仍未辦理所有權移轉者，將移請財政部國有財產署公開標售，所得價款保存10年，若無人申領則歸屬國庫。」

▲▼人口老化,高齡化社會,老人,健康,長照,退休生活,老年人,公園下棋,口罩。（圖／記者李毓康攝）

▲因繼承人人數眾多難以會同或協議辦理繼承登記，可由其中一人以上申請登記為全體繼承人公同共有。（示意圖／記者李毓康攝）

此外，王珮榕表示：「《民法》規定子女對父母的扶養及財產繼承並無性別差異，同性婚姻配偶間準用《民法》繼承編規定，也有相互繼承的權利，若因繼承人人數眾多難以會同或協議辦理繼承登記，可由其中一人以上申請登記為全體繼承人公同共有，以避免不動產列冊管理期滿被標售。」

王珮榕提醒：「民眾倘有相關問題，除了行動服務時間外，亦可向各地政事務所洽詢，千萬別讓繼承權利睡著了，相關公告資訊將張貼於新北市各地政事務所，以及土地所在地、被繼承人戶籍所在地之區公所和里辦公處，申辦繼承登記流程及應備文件，也可利用新北市地政局網站。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充：「若以全國來看，過去統計全台未繼承土地1.8萬公頃，比金門縣的面積還要大，未辦理繼承建物也高達65萬坪，相當於5.2棟101大樓，兩者合計價值估遠超千億元，相當驚人。」

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關鍵字：新北市地政局土地繼承建物充公

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