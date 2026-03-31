亞太球場開幕戰爆掌摑衝突　周邊房價5年飆近5成

▲台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場，29日舉行啟用後首場中華職棒例行賽，該區房市再度受到關注。（圖／台南市政府提供）

記者張雅雲／高雄報導

台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場成為職棒統一獅新主場，29日舉行啟用後首場中華職棒例行賽，不料卻爆出房仲掌摑工讀生事件，開幕戰全失焦。專家表示，隨主場賽事進駐，該區房市再度受到關注，近5年漲幅達48.6%。

《地產詹哥老實說》EP302／房市軟著陸 解密央行2026「微調」劇本：誰是最後一根稻草？

[廣告]請繼續往下閱讀...

亞太主球場歷經多年規劃興建，2026年統一獅主場賽事進駐，場館正式進入實質運作階段，台南市長黃偉哲表示，亞太主球場隸屬於「台南亞太國際棒球訓練中心園區」，該園區為台南市推動的指標型運動建設，目前設有成棒、少棒及訓練球場共7座，具備完整培訓與賽事功能。

29日舉行啟用後首場中華職棒例行賽，蔣姓男子疑似不滿現場管制，當眾掌摑20歲蔡姓工讀生，導致對方當場濺血，離譜行徑引發全台公憤，也讓整場開幕戰完全失焦。

▲亞太國際棒球場周邊新成屋房價。資料來源:內政部實價登錄、台灣房屋集團趨勢中心。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，園區位於安南區史博館特區，隨統一獅主場賽事正式進駐，可帶來穩定賽事人流與外溢消費效益，將成為支撐史博館特區能見度的重要題材。

李家妮分析，史博館特區與台南其他以大樓為主的新興重劃區不同，區內住宅仍以透天別墅為大宗，因此總價依地坪、面寬落差大，市場接受度最高的以總價約2000萬元、地坪25至30坪的透天產品為主。而大樓供給相對稀缺，新案近1年均價為35萬元，該區在第七波信用管制前，歷史最高價曾衝上48.5萬元。

中古大樓部分，根據台灣房屋集團趨勢中心統計，史博館特區屋齡5年內的大樓，2021年平均單價18.5萬元，2025年為27.5萬元，5年間房價漲幅達48.6%，現階段2房總價約700~900萬元，3房總價落在1300萬元上下，對不少自住客來說仍是可接受區間。

《地產詹哥老實說》EP302／房市軟著陸 解密央行2026「微調」劇本：誰是最後一根稻草？