經營14年撐過疫情！　公益路知名餐酒館掛布條求頂讓

記者陳筱惠／台中報導

位於公益路大墩路口，經營已14年的知名義法料理餐廳「bistro88義法餐酒館」掛出頂讓布條，實際致電業者，負責人劉偉傑坦言就是找頂讓，但也不排除其他聯名合作方式，信義房屋專家表示，該點位具備戰略地位，加上公益路新品牌更迭，應有不少人會詢問。

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▲位於公益路大墩路口，經營已14年的知名義法料理餐廳「bistro88義法餐酒館」掛出頂讓布條。（圖／記者陳筱惠攝）

位於公益路大墩路口，經營已14年的知名義法料理餐廳「bistro88義法餐酒館」，地坪209坪，建坪約200坪的角店，擁有異國義式裝潢，是不少台中人吃過的好滋味，2012年開幕後，歷經疫情慘澹，卻仍堅挺下來，如今掛上大布條求頂讓，讓台中人震驚。

實際致電該店負責人劉偉傑，他表示：「目前國際情勢相當詭譎，美伊戰爭開打後，有許多看不見的通膨環伺，我們這一代經歷過石油危機，說實在會害怕重演，加上家中因素需赴美一段時間，魚與熊掌無法兼得，才一鼓作氣乾脆找合作伙伴。」

不過，劉偉傑也說：「直到找到頂讓的夥伴前，店面都會持續經營。」

▲「bistro88義法餐酒館」位於公益路大墩路口，地點具備戰略地位。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋公益忠明店副店長曾志凱就說：「以該店來說，地點具備戰略地位，但如今缺工、通膨影響，每月至少要300~400萬元營業額才能打平。」

是否是高租金問題，劉偉傑也正面對決表示：「我們與房東合作得很好，10年一簽的租約，如今是邁入第20年，一路就是62萬元到底，就是因為我們好租客，加上目前要開店裝潢時間很難訂，現在有一間已經可以直接營業的，其實滿多企業在詢問。」否認是租金調整。

同時，該品牌位於北屯區的崇德路和山西路口大毅建設樓店「bistro88light」，也同步打包，劉偉傑表示：「可以一起談，也能分開談。」

曾志凱表示：「在當前餐飲市場中，其實消費者嚐鮮心態明顯抬頭，對於經營多年的老店忠誠度逐漸降低，反而更容易被新開幕店家或創新口味吸引，加上社群媒體推波助瀾，進一步放大市場競爭壓力。」





▲公益路指標店面頂讓分析 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）



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