圍棋界狂人砸1.1億　無貸款掃進信義區百坪空間

記者項瀚／台北報導

應昌期是國內頗具影響力的企業家、實業家，同時也是圍棋愛好者，40年前捐出1億元成立了應昌期圍棋教育基金會，此舉轟動了台灣圍棋界。該基金會近期以1.17億元無貸款，買進信義區百坪商辦。

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▲應昌期圍棋教育基金會以1.17億元，無貸款買下忠孝東路五段商辦2樓。（圖／記者項瀚攝）

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近期實價揭露，忠孝東路五段商辦「任遠忠孝大樓」2樓以1億1700萬元交易，權狀166坪，拆算單價83.7萬元。經查謄本，買方為財團法人應昌期圍棋教育基金會，以無貸款買進。

應昌期出身銀行界，先後創辦華夏塑膠、利華羊毛、國泰化工、益華食品、國華海洋、國際票券等等，成為橫跨眾多領域，享譽台灣的實業巨頭。

應昌期也是著名的圍棋愛好者，在圍棋界更是無人不曉。他於1982年捐出1億元成立了應昌期圍棋教育基金會，此舉轟動了台灣圍棋界，1億元在當年可真是一筆鉅資，遠遠超出圍棋人的想像。

▲少子化之下，才藝培養的需求存在，圍棋為熱門項目之一。（圖／記者林悅攝）

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「財團法人應昌期圍棋教育基金會帳面資金驚人，而財團法人基金會財務規劃都有嚴謹的規範，購置不動產也多為自用考量。」

黃舒衛觀察：「雖然國內面臨少子化，但也正因如此，家長們生得少，更能把資源集中在小孩子身上，才藝培養的需求存在，其中圍棋正是一項頗為熱門的項目。」

至於本次交易，黃舒衛表示：「觀察該團體現有據點，位於忠孝東路四段、光復南路，而本次購入忠孝東路五段辦公空間，具有一定的地緣性，且為2樓物件，更方便學員們進出，是個相當合適的標的。」

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「該物件鄰近永春捷運站，地段良好，且區域也有不少商辦大樓，形成辦公商圈，本次交易成交8字頭並不貴。」

邱鼎峯說：「台北市中心商辦出售釋出量相當有限，要找到單價百萬元內的物件已不容易，何況是信義區門牌、鄰近捷運站，屋齡30多年管理維護不錯的大樓。」

▲「任遠忠孝大樓」交易案分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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