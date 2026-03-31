房客保障升級　社宅包租代管訂倫理新規：違規將處分

▲國家住都中心董事長花敬群點出目前社宅包租代管管理戶數仍未達整體租屋市場1成。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

社會住宅包租代管不再只拚數量規模，國家住都中心董事長花敬群點出目前社宅包租代管管理戶數仍未達整體租屋市場1成，因此，中華民國租賃全國聯合會舉辦首次「社會住宅包租代管計畫倫理規範會議」，集結全台近300名得標業者，首度對焦產業倫理與自律標準。

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國家住都中心董事長花敬群指出，目前社宅包租代管管理戶數仍未達整體租屋市場1成，與日本等成熟市場相比，仍有數倍成長空間。隨著規模擴大，業者角色也必須升級，未來除租賃管理外，還應結合都市更新與開發服務，建立完整居住服務鏈，同時提高弱勢照顧比例與服務品質，確保政策目標不被稀釋。

租服全聯會理事長劉貞君強調：「社宅包租代管同時承擔市場運作與公共政策責任，已與六都公會及多個縣市業者對倫理規範形成共識。未來將導入更具約束力的監督與處分機制，要求業者與從業人員落實內控與自律，違規或破壞秩序者，將依規範處理，避免影響整體市場信任。」

▲隨著規模擴大，業者角色也必須升級，未來除租賃管理外，還應結合都市更新與開發服務，建立完整居住服務鏈。（圖／記者陳筱惠攝）

多位地方公會代表也從實務面發聲，台北市租服公會理事長林政緯表示：「持續掌握業者包租比例與弱勢服務數據，並提供輔導資源，協助提升執行品質」。

桃園市租服公會理事長廖智賢強調：「應強化新案開發並維持市場秩序。」台中市租服公會理事長張玉玲與台南市租服公會理事長顏素真則呼籲落實「在地案件、在地管理」。高雄市租服公會理事長劉國基表示：「業者量能提升之際，更應回歸政策核心精神，在擴張與品質之間取得平衡。」

劉貞君最後強調：「社宅包租代管業者同屬產業共同體，唯有共同遵守倫理規範、杜絕破壞秩序的行為，才能確保計畫長期穩定推動。」

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