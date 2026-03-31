房東求脫手！　巨蛋商圈20年「男人的避風港」開5.7億賣

▲「中國人養生會館」2005年開幕，至今已20年，大型「中國人」招牌非常醒目，已成當地知名地標。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「中國人養生會館」位於巨蛋商圈，2005年開幕，至今已20年，大型「中國人」招牌非常醒目，已成當地知名地標，店內可以進行按摩、腳底按摩、唱歌等休閒娛樂，近期開出5億7630萬元求售，在地人不捨「男人的避風港」要沒了。

《地產詹哥老實說》EP302／房市軟著陸 解密央行2026「微調」劇本：誰是最後一根稻草？

[廣告]請繼續往下閱讀...

「中國人養生會館」為高雄左營巨蛋商圈老字號店家，2005年成立，至今已開幕20年，大型「中國人」招牌非常醒目，該店為傳統理容與養生會館的複合型店家，主打按摩、腳底按摩與KTV等休閒服務，由於該店主打24小時營業，不少經過的民直ㄨ都疑惑該店「到底是黑的還純的？」

▲「中國人養生會館」仍正常營運中，門口跑馬燈仍持續徵才。（圖／記者張雅雲攝）

該店仍正常營運中，門口跑馬燈仍持續徵才，有去過的在地人直言「辛苦人有需求」，該店30~40歲小姐服務是招牌，在店內是純的，而且老顧客多，客源相當穩定。

根據銷售資料顯示，該店土地坪數300.7坪、持分出售193.39坪，建物總坪819.42坪、持分出售409.7坪，土地使用分區為第5商業區，且透露「建物、土地所權人整合中，地主誠心出售。」據查，地主為1位陳姓自然人，屋主為3位陳姓自然人。

▲博愛路沿線商家林立，生活機能相當發達。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，該店正對捷運生態公園站，附近就是巨蛋商圈核心區，博愛路沿線商家林立，生活機能相當發達，1樓店面目前單坪租金行情落在1500~2000元之間，該區店面多為大坪數、整棟型透天，承租門檻高，若重新出租，估計整棟月租金也要30~40萬元。

▲中國人養生會館銷售小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

周邊還有北高A辦「艾捷大樓」已有不少半導體設備商如東京威力、艾司摩爾等知名大廠進駐，引進高薪人口，區域房地價跟著水漲船高，地價每坪約落在200~250萬元，但因該案屬土地、建物分離，且為持分出售，實際價格仍得視後續整合難度而定。

在地仲介分析，若無法一次整合完整產權，市場行情通常須再打7~8折，買方多半會評估共有人之間的優先購買權與整合主導性，目前價格仍有磨合空間。

《地產詹哥老實說》EP302／房市軟著陸 解密央行2026「微調」劇本：誰是最後一根稻草？