Q1交易恐創第3低量　永慶：42%民眾看跌房價

▲永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，Q1中古屋價格呈現緩跌態勢。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

央行第七波管制微鬆綁，中古屋詢問度有提升嗎？永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示：「本來信心面該提升，但剛好被國際戰爭等利空因素彌平，Q1委售量則也無明顯變化，維持在比第七波管制前增加25~30%。」

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據政大永慶即時房價指數，2026年Q1買氣仍維持在相對低檔的盤整格局，市場交易動能降溫，房價呈現緩跌態勢，除了台中微幅走揚0.1%外，其餘六都均下跌，跌幅為0.3%~1.1%間。

不過永慶觀察，預售價格不跌反漲。永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示：「預售交易量縮比中古屋嚴重，最主要關鍵就是價格，中古屋市場房價緩跌，使得交易量縮幅度較小。」

具體量縮幅度，2025年移轉棟數年減25%，但2025年12月預售交易量對比去年上半年平均值，大幅量縮72%。葉凌棋說：「這也反映出，先前央行總裁楊金龍直言，預售屋可以適時讓利降價。」

央行第二戶貸款鬆綁1成，對中古屋房市買氣有提升嗎？葉凌棋表示：「本來信心面是會提升的，但被國際戰爭等利空因素彌平，因此近來詢問度並無增加。」至於待售量？他觀察：「Q1並無明顯變化，維持在第七波管制前的上升25~30%。」

葉凌棋補充：「第二戶限貸從5成放寬到6成，雖有部分幫助，但效果也有一定限制，統計國人平均貸款成數為71%，若未來央行再放寬到7成，才是真的鬆了。」

▲2026年Q1房價呈現緩跌態勢 。（圖／翻攝自永慶）

展望後市，葉凌棋表示：「首購排撥狀況已好轉，但部分銀行仍會挑選客戶，加上第七波選擇性信用管制持續下，購屋決策期拉長，導致整體買氣呈現低檔盤整。」

葉凌棋指出：「目前的交易市況來觀察，預估2026年Q1交易量約5.9~6.2萬棟左右，較2025年同期約減少1%~6%左右。若進一步觀察歷年Q1交易量表現，今年易量恐創自1999年有紀錄以來第三低量，僅高於房地合一1.0上路的2016年與2017年。」

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