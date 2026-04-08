小資族必看！　「避震資產」靠3招對抗市場動盪





▲在全球經濟進入高度不確定階段之際，房市與股市虛擬貨幣的資金流動與表現再度成為市場關注焦點。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

記者陳筱惠／台中報導

台股高檔震盪，3月歷經美伊戰爭洗禮，已將不少個股股價跌回年初的季線，當金融市場劇烈震盪時，「資產避風港」的討論總會浮上檯面。專家分析，相較於股票與虛擬貨幣市場動輒出現斷頭、強制平倉的高風險機制，房地產因為流動性低、交易成本高與價格揭露具延遲性，反而呈現出截然不同的波動特性，而預計明年開始房市第七波循環即將啟動。

回顧歷史，股市曾多次出現單日劇烈崩跌。最具代表性的包括1987年全球股災「黑色星期一」，當時道瓊工業平均指數單日暴跌逾22%；2008年金融海嘯期間的「雷曼兄弟倒閉」，引爆全球股市連環重挫；以及2020年疫情初期的「COVID-19全球股市崩跌」，去年4月因關稅開徵，台股開盤即崩跌2086點，創下史上最大跌幅，更多國股市短時間內出現熔斷與急殺。近期市場也因地緣政治與通膨壓力，使股市波動加劇，單日大幅震盪已成常態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲股市是經濟基本面的領先指標，進一步影響房市，目前房市走進第六循環尾端，有望在明年開啟第七波循環。（圖／吉家網不動產提供）

然而，同一時間軸下的房市表現卻截然不同。

台灣高力國際業主代表服務部董事黃舒衛指出：「即便在金融海嘯期間，房價多半呈現緩跌而非急殺，價格修正通常拉長至數季甚至數年完成，並未出現單日暴跌10%以上的紀錄。這樣的差異，關鍵就在於房地產市場並不存在槓桿強制平倉機制，也缺乏像股市那樣的即時撮合交易。」

股、金雙創高，房產為何是「避震資產」？

黃舒衛認為有3大原因，首先是「價格黏著性」，房價受實體使用需求支撐，屋主不易因短期波動恐慌性拋售。其次是「低流動性」，交易週期長，使市場難以形成瞬間踩踏。第三則是「金融槓桿結構不同」，房貸多為長期攤還，銀行也較少出現即時追繳壓力，降低系統性連鎖反應。

在全球經濟進入高度不確定階段之際，房市、股市、虛擬貨幣以及黃金的資金流動與表現，再度成為市場關注焦點。房市趨勢專家李同榮指出：「從長達約35年的景氣循環觀察，目前已進入第六循環尾聲，整體資產價格表現差距其實有限，但不同資產的波動節奏與風險屬性正在明顯分化。」

在房市方面，他認為：「隨著預售禁止短期轉售政策上路，市場已由過去紅單炒作轉向中長線布局。未來具發展性的區域成屋，以及低自備、低總價的預售產品，仍具『類期貨』的時間價值空間，但前提是須嚴選品牌建商與資本實力，降低潛在風險。」

李同榮強調：「在多空交替之際，房市雖進入盤整，但中長線仍具布局價值，預售市場在2至3年後仍有回溫機會。」預期第六循環結束後，最快明年有望進入第七波景氣循環，但整體漲勢將呈現「一波比一波收斂」的趨勢，投資人需更重視判斷力與風險控管。