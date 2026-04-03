高雄版「尼斯湖水怪」現身？　周邊房價5年飆67%

▲傳說中的尼斯湖水怪在澄清湖現身，在網路引發熱議。（圖／高雄市政府提供）

記者張雅雲／高雄報導

連假親子出遊話題升溫，民眾直擊，澄清湖水面出現外型神似「尼斯湖水怪」的漂浮物，引來熱議。加上原高雄高爾夫球場轉型成的「果嶺自然公園」正式對外開放，帶動休閒人潮湧入，也讓周邊居住環境與房市能見度同步升溫，根據統計，周邊新案均價37萬元。

《地產詹哥老實說》EP302／房市軟著陸 解密央行2026「微調」劇本：誰是最後一根稻草？

[廣告]請繼續往下閱讀...

傳說中的尼斯湖水怪在澄清湖現身，在網路引發熱議。高雄市政府表示，此次展出高9公尺、寬８公尺的水中巨獸裝置，展期4月3日至6月30日期間，在澄清湖雙蓮亭附近水域都能看到。

高雄市長陳其邁表示，澄清湖園區為高雄市第一大湖，水域面積達103公頃，也是知名地標，一直以來是市民運動、休閒好去處，自2025年7月1日起由高市府代管，全面開放免費入園。隨著高雄果嶺自然公園正式對全民開放，更串聯2處綠地，形成城市山水綠帶，打造與自然和諧共生的城市開放場域。

▲澄清湖園區為高雄市第一大湖，水域面積達103公頃，也是知名地標。（圖／高雄市政府提供）

寶象建設總經理凃耀斌分析，澄清湖周邊因擁有壯闊綠意與稀有的湖景資源，過去更曾被選為蔣公行館所在地，長期以來一直是非富即貴族群定居的首選聚落。且與一般公園不同，澄清湖綠帶為功能性公園，區內曾設有馬場、泡茶區、露營區及完善遊憩設施，造就該區獨有的生活型態。

此外，大型綠地與水岸景觀本來就是住宅加分條件，尤其在市區開發日漸飽和下，兼具休閒機能與自然環境的生活圈更容易受到自住客青睞。澄清湖在免費開放後，整體可及性提升，再加上果嶺自然公園加入，等於讓原本的單一景點，進一步擴大成具規模的綠色生活圈，也更有利支撐周邊住宅價值。

▲澄清湖周邊近5年預售房價變化。資料來源：實價登錄。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

根據實價登錄資料，澄清湖周邊近5年預售房價明顯走揚，2021年周邊新案每坪單價22.45萬元，111年升至27.6萬元，112年來到33.62萬元，113年為35.76萬元，2025年則達37.51萬元，5年累計漲幅達67%。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，該區房價也不便宜，有無景觀價差1~2成，「華雄天地」規劃27~65坪、2~4房產品，戶戶都是澄清湖景觀第一排，近1年成交均價34.6萬元。浤圃建設於昌華街推出的「圓山匯星」，規劃22~34坪的2至3房產品，均價37.5萬元，「永信澄光」規劃24~61坪、2~4房，去年央行祭出信用管制前，曾出現40.7萬元的區域最高價。

《地產詹哥老實說》EP302／房市軟著陸 解密央行2026「微調」劇本：誰是最後一根稻草？