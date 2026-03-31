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高市府收回市有地違建　租戶潑汽油爆激烈衝突

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲仁武澄清巷違建拆除，現場1名道場承租戶（左）情緒失控，當場全身潑汽油抗議。（圖／市議員陳麗娜提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄仁武澄清巷違建拆除案31日爆發激烈衝突，現場1名道場承租戶情緒失控，當場全身潑汽油抗議，拆除作業緊急暫緩。高雄市政府財政局強調，該案屬長期占用市有地違建，市府自今年初即通知限期搬遷，並自2016年起開徵無權占用使用補償金，依法必須拆除。

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該案位於澄清湖周邊，為長期占用高雄市市有地的違章建築，違建物包含道場、倉庫及部分住家。有承租戶不滿指出，今年初才接獲通知，市府限期65天內搬遷並將執行拆除，由於時間緊迫，不少人尚未完成安置與搬遷，導致衝突逐步升溫。

31日上午拆除大隊進場時，其中一戶道場承租人因不滿搬遷時程過於倉促，情緒激動潑灑汽油抗議，現場一度失控，警方與相關單位緊急介入後暫停拆除。承租戶也向高雄市議員陳麗娜陳情，陳麗娜表示，承租戶早已表達配合拆遷，只是需要時間尋找安置場所，市府也曾答應協助承租戶媒合安置場所，沒想到竟是假媒合、真拆除。

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▲陳麗娜表示，承租戶早已表達配合拆遷，只是需要時間尋找安置場所。（圖／市議員陳麗娜提供）

對此，高雄市財政局說明，本案土地為原高雄縣1952年完成總登記取得，依法所有權屬於公有。依現有資料判定，現住戶屬長期非法占用，並非占用戶所稱「日據時代未登記土地」。

高雄市財政局指出，2016年1月1日起，市府即對占用市有地住戶，開徵無權占用的「使用補償金」，並往前追收5年費用，不過在高雄縣市合併前，占用戶並未繳納任何費用，且地價稅均由政府負擔，形同長期無償使用市有土地。記者詢問使用補償金總額，市府回應，詳細金額不對外提供。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，地價稅的納稅義務人為土地所有權人，因此若違建位於市有地上，地價稅仍由政府繳納，占用人不需負擔；但若違建本身已被課稅認定為房屋，仍須依法繳納房屋稅。

賴志昶說明，占用公有土地的情況下，政府通常不會追討地價稅，而是改以「使用補償金」方式處理，占用人須支付相當於租金性質的費用。

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關鍵字：高雄違建拆除衝突潑汽油抗議市府拆遷使用補償金

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